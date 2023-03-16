【字節跳動】美國再度要求TikTok中資股東出售持股　否則將面臨禁令

▲ 【字節跳動】美國要求TikTok中資股東出售持股 否則將面臨禁令

特朗普政府要求TikTok賣盤不了了之後，美國拜登政府據報已再次要求字節跳動出售TikTok股份。路透社報道，美國財政部通過美國外國投資委員會（ CFIUS ），向TikTok要求其中資擁有者字節跳動必須出售所持股份，否則TikTok將面臨在美國被禁的風險。

不過，據《彭博》引述消息人士指，TikTok的擁有者可以通過被動結構保留某種形式的所有權。

TikTok：從字節跳動剝離不能解決國家安全問題

TikTok發言人在電郵聲明中表示，從字節跳動剝離並不能解決國家安全問題，所有權的改變不會對數據流或訪問施加任何新的限制。聲明指出，解決國家安全擔憂的最佳方式是以透明的、基於美國的方式保護美國用戶數據和系統，並有強大的第三方監控、審查和驗證，而公司已經在實施這些措施。此前有外電報道指，TikTok的管理層一直在討論從其中國母公司字節跳動剝離的可能性，以幫助解決有關國家安全風險的疑慮。

TikTok和CFIUS已經就數據安全要求進行了兩年多的談判。TikTok表示，公司已花費超過15億美元用於嚴格的數據安全工作，並拒絕承認間諜指控。

TikTok在美國有1億用戶

據最新市場資料，字節跳動60%的股份由全球投資者持有，20%由員工持有，20%由其創始人持有。TikTok在美國擁有超過1億個用戶。

美方擔心TikTok的美國用戶數據可能被交給中國政府。TikTok首席執行官周受資下周將出席美國國會聽證會。目前尚不清楚中國政府是否會批准公司剝離任何資產。

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編輯：姚卓然