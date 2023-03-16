【俄烏戰爭】美公布無人機墜落影片 證與俄戰機相撞（第二版）

美軍指一架MQ-9無人偵察機於黑海國際水域上空，遭兩架俄羅斯戰機攔截及碰撞，導致無人機墮在國際水域。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）周三（15日）通話。

（第二版更新美軍公開影片）

無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議 【下一頁】

美國歐洲司令部周四（16日）公開一段墜落無人機底部攝影鏡頭拍攝的影片，顯示俄軍戰機兩度飛近美方無人機及傾倒燃料，而第2次傾倒燃料後，鏡頭畫面中斷。

美媒日前指，美方無人機因碰撞造成螺旋槳損壞，最終在黑海墜落。惟俄方一直否認兩機曾有接觸，指美軍無人機因急速轉彎失控而墮海。

紹伊古通話期間批評，美方無人機於克里米亞海岸飛行的行徑本質具挑釁性，或導致黑海地區局勢升級。

俄方發表聲明指，俄羅斯對上述事態發展不感興趣，但未來會作出適切回應，又指兩國應“以最大責任行事，包括在危機期間建立軍事溝通渠道。

奧斯汀拒絕披露通話細節，包括是否有批評俄方攔截行動。但他重申美國計劃繼續於國際法容許的區域飛行，並要求俄方軍機以安全和專業方式運作。

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據悉，除了美俄防長對話外，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也有單獨通話。

俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）回應指，美方一直聲稱沒有參與軍事行動，但俄方認為無人機事件是美方直接參戰的最新證據。

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責任編輯：鄭錦玲

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