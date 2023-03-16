  • 23°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】美俄防長就戰機攔截通話 俄批美具挑釁性

環球社會熱點 10:52 2023/03/16

分享：

分享：

美軍指一架MQ-9無人偵察機於黑海國際水域上空，遭兩架俄羅斯戰機攔截及碰撞，導致無人機墮在國際水域。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）周三（15日）通話。

無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議 【下一頁】

紹伊古通話期間批評，美方無人機於克里米亞海岸飛行的行徑本質具挑釁性，或導致黑海地區局勢升級。

俄方發表聲明指，俄羅斯對上述事態發展不感興趣，但未來會作出適切回應，又指兩國應“以最大責任行事，包括在危機期間建立軍事溝通渠道。

奧斯汀拒絕披露通話細節，包括是否有批評俄方攔截行動。但他重申美國計劃繼續於國際法容許的區域飛行，並要求俄方軍機以安全和專業方式運作。

俄軍逃兵匿藏哈爾科夫半年 終被烏警拘捕 【下一頁】

據悉，除了美俄防長對話外，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也有單獨通話。

俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）回應指，美方一直聲稱沒有參與軍事行動，但俄方認為無人機事件是美方直接參戰的最新證據。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」
2023/03/15
英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」
侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）
2023/03/15
侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）
無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議
2023/03/15
無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
2023/03/14
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
俄軍逃兵匿藏哈爾科夫半年 終被烏警拘捕
2023/03/14
俄軍逃兵匿藏哈爾科夫半年 終被烏警拘捕

你可能感興趣

英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」
15:15 2023/03/15
英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」
侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）
22:07 2023/03/15
侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）
無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議
11:09 2023/03/15
無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議
地緣政治 軍事 戰爭 俄羅斯 美國 戰機 無人機 克里米亞 烏克蘭

上一篇文章

南韓撤回每周最長69小時工作制 承諾和年輕人溝通

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】美俄防長通話 俄4月再徵40萬兵力（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭一周年】美俄防長通話 俄4月再徵40萬兵力（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】美俄防長通話 俄4月再徵40萬兵力（持續更新）
特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋
特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋
辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片）
辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片）
侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）
侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版）
無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議
無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議
英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位
英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款