【SVB】第一共和銀行FRC據報考慮包括出售在內的各種選項

▲ 【SIVB】第一共和銀行FRC據報考慮包括出售在內的各種選項

據《彭博》引述知情人士透露，第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）正在考慮包括出售資產在內的戰略選項，而該銀行也在評估增加流動性的選擇，預計會吸引規模較大競爭對手的興趣。

第一共和銀行周三大插21.4%，盤後回升3.9%，報32.38美元。

知情人士表示，該銀行尚未做出任何決定，仍可選擇保持獨立。第一共和銀行的發言人拒絕置評。

日前標普全球評級將第一共和銀行下調至垃圾級，認為儘管有政府的幫助，但該行仍面臨高的存款外流風險。根據周三的聲明，標普將該行的信用評級從A-下調至BB+。本周較早時候，標普將第一共和銀行置於負面觀察名單。

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編輯：姚卓然