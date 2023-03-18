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【搶人才】港人才荒創17年高位　AI熱潮科技人搶手

10:00 2023/03/18

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發展創新科技不但是國際大趨勢，更是推動本港經濟發展的重要產業，造就市場對科技人才的需求持續高企。（資料圖片）

人口老化、出生率下降，以至新冠疫情爆發等因素，使人才短缺問題成為近年的全球現象。ManpowerGroup在年初訪問了全球38,846名僱主，77%受訪僱主表示面對人才短缺問題和招聘困難，較去年增長2%。

至於最多僱主反映填補職位空缺困難的地區，台灣（90%）排名第1，其次是德國（86%），香港（85%）則排名第3位。值得一提的是，本港僱主面臨人才短缺問題的比例，較去年上升2%，更創下17年的高位。

重視軟技能 責任心領導力

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，在各行業中，以消費品及服務、資訊科技、通訊媒體的人才短缺情況最嚴重。至於首5大的短缺技能，港僱主認為分別是：資訊科技及數據（43%）、工程技術（28%）、銷售及市場推廣（25%）、有關ESG的風險管理及諮詢，以及可持續發展及環境相關技能（21%）。

【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件

她又提到，現時生活各方面都變得更數碼化，本港僱主也對以下5大軟技能需求相當重視：責任心、可靠性、紀律性（42%）、領導力和社會影響力（33%）、推理及解決問題能力（32%）、積極主動（31%），以及創造力、原創力（30%），並認為擁有這些特質都有助靈活運用科技於工作上。

AI熱潮科技人搶手

另一方面，發展創新科技不但是國際大趨勢，更是推動本港經濟發展的重要產業，造就市場對科技人才的需求持續高企。在ManpowerGroup年第二季的「就業展望調查」報告中，資訊科技業的就業展望指數為+50%，僅次於通訊媒體業，按年升幅也達20%。

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，人工智能（AI）正急速發展，例如近期的AI聊天機械人ChatGPT、生成式AI繪圖的興起，也對AI工程師、數據分析師及機器學習工程師需求持續上升。而在家工作和綫上會議的新工作常態，也令開發維運工程師（DevOps Engineer）和雲端工程師需求大增。

【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款

至於就業展望指數第三高的行業，則是錄得+40%的醫療保健及生命科學業。徐玉珊指出，本港正面對醫護人手短缺問題，現時每1,000名港人中，平均只有2名醫生，更預測2030年將會欠缺約1,610名醫生，人才是明顯供不應求。

料2030年缺1610醫生

幸而，港府也積極向外吸納人才，如撥款於港深創新及科技園設立「生命健康創新科研中心」，致力推動本地生命健康科技，她預料這都有助提高本港在該領域的國際競爭力，吸引生物及醫學相關科研人才來港發展。

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記者：陳卓賢

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