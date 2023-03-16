【眼鏡銷售】Optical Easy採O2O銷售模式　4個月收支平衡

眼鏡店Optical Easy在疫情期間創業，憑著靈活的O2O銷售模式，開業4個月就達到收支平衡。品牌賣的不單是產品，更是形象，除在疫下向醫護人員提供免費隱形眼鏡，更引入廢棄魚網及回收塑膠環保眼鏡框，吸引了不少顧客。在消費券帶動下，Optical Easy預料今年生意會提升3至4成。

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「疫情期間學生都要上網課，又需要用很多電子產品，我就想看看做甚麼是對社會有裨益的。」Optical Easy創辦人陳益慧（Aggie）說，當時他的朋友做網上眼鏡店，二人順理成章就開設了O2O眼鏡店，客人可以在網上落單，到分店取貨，又或在舖面驗眼購買後，經速遞收貨等，服務較有彈性。

店舖於2021年開業，現時共有兩間分店，「第一間店是在銅鑼灣，當時有三個選擇：地舖、樓上舖、商場舖」，最後他們選了一間有大玻璃窗的樓上舖，「地舖租金很貴，我們只移上一層，租金即便宜了5成」，為了吸引街客眼球，他們將外牆粉飾一番，髹上品牌的招牌藍，「事實真的能招徠街客，我們現時的顧客比例是4成會員，3成街客，3成朋友介紹。」開業投資過百萬，首4個月就達到收支平衡。

推出醫護及企業優惠

因為拍檔本身是做網上眼鏡店，所以早就有過萬名會員的數據庫，開業之初，Optical Easy即推出開業優惠，自家品牌眼鏡框半價，鏡片8折，瞬即吸金數十萬，但好景不常，至第五個月開始出現赤字，但Aggie沒有心急想將錢賺回來，反而是想做好品牌形象，「我的家人是醫護人員，在疫情期間他們都要工作。」

為了不想醫護戴口罩時眼鏡現霧氣，她推出了醫護優惠，醫護人員不用消費都可以到Optical Easy免費驗眼並獲取兩盒隱形眼鏡，同時她還跟銀行、地產、酒店等界別推出企業優惠，眼鏡框免費，鏡片7折，在口耳相傳下，翌月生意額馬上回升1倍。

▲ 自家品牌眼鏡框可以確保質素，同時提升利潤。（湯致遠攝）

自家品牌提升利潤

Aggie外表嬌滴滴，做網購生意經常要執貨、包貨、搬貨，起初總有不習慣，還試過因敏感而呼吸困難，「開業初期人手不足，甚麼都要親力親為」，由3人起家，至現在已有10位同事，成長雖快，但亦得來不易，「我們很講求團隊合作，否則物流會出現問題」，客人如改單、更改預約時間，假如前線同事來不及看信息，就會出現錯漏，要客人等候，甚至是影響品牌形象，「現在我們優化了POS系統，所有清單一目了然，所有事情都更系統化。」

Optical Easy由開業伊始就發展了自家品牌眼鏡框，「自家品牌的好處是可以控制成本和品質，同時利潤也較好。」現時店內自家品牌及代理眼鏡框的營銷比例為6：4。因為品牌重視環保，故此亦引入廢棄魚網及回收塑膠環保眼鏡框等，「我們有回收隱形眼鏡膠殼，收集之後會交給回收公司循環再造，製造黑色垃圾膠袋，又或upcycle做成我們店內的展示桌等。」

▲ 來自台灣的廢棄魚網環保眼鏡框，可吸引不同的顧客群。（湯致遠攝）

料今年生意額升4成

說到通關，Aggie表示肯定會帶動生意，「我們荃灣店是街舖，很記得第一個客人就是澳門人」，去年派發消費券，Optical Easy在沒有任何硬件配合下，生意仍提升了2成，「今年我們已增設了不同的收款機，同時會推出消費券優惠，相信今年第二至第三季的生意額會比去年同期上升3至4成。」

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本報記者：歐陽佩

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