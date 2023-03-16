  • 24°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介中國鐵建、平安好醫生 　並分析受壓股中國石油股份

股市 12:30 2023/03/16

分享：

分享：

恒生指數中午收報19245點，跌294點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國鐵建 （01186） 、平安好醫生 （01833） ，並分析受壓股中國石油股份 （00857） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中國鐵建、平安好醫生 　並分析受壓股中國石油股份

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、XI南方A50 　並分析受壓股中國平安
2023/03/08
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、XI南方A50 　並分析受壓股中國平安
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥
2023/03/09
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險
2023/03/10
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險
【石Sir午市閒談】今日推介電能實業、賽生藥業 　並分析受壓股滙豐控股
2023/03/14
【石Sir午市閒談】今日推介電能實業、賽生藥業 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、嗶哩嗶哩 　並分析受壓股普拉達
2023/03/15
【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、嗶哩嗶哩 　並分析受壓股普拉達

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、XI南方A50 　並分析受壓股中國平安
12:30 2023/03/08
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、XI南方A50 　並分析受壓股中國平安
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥
12:30 2023/03/09
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險
12:30 2023/03/10
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、嗶哩嗶哩 　並分析受壓股普拉達
2023/03/15
【石Sir午市閒談】今日推介中芯國際、嗶哩嗶哩 　並分析受壓股普拉達
【石Sir午市閒談】今日推介電能實業、賽生藥業 　並分析受壓股滙豐控股
2023/03/14
【石Sir午市閒談】今日推介電能實業、賽生藥業 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險
2023/03/10
【石Sir午市閒談】今日推介北京首都機場、美圖公司 　並分析受壓股友邦保險
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥
2023/03/09
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、XI南方A50 　並分析受壓股中國平安
2023/03/08
【石Sir午市閒談】今日推介中國外運、XI南方A50 　並分析受壓股中國平安
石鏡泉 平安好醫生（01833） 中國石油股份（00857） 中國鐵建（01186） 指數期貨 恒生指數 指數 石油 健康醫療股 醫療行業
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【長和旗下】和記港口宣布7億美元投資兩個埃及港口項目

下一篇文章

【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻　月入2萬至3萬如何達標？
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【美國經濟數據】美國2月PPI按年放緩至4.6%　零售銷售按月跌0.4%
【美國經濟數據】美國2月PPI按年放緩至4.6%　零售銷售按月跌0.4%
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】瑞信危機陰霾略為緩紓　道指期貨升93點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款