hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【ET開市直擊】百度文心一言概念炒完？長和系、李寧業績拆解
股市 10:04 2023/03/17
百度 （09888） 周四舉行「文心一言」發布會，創辦人兼CEO李彥宏承認產品未算完美。「文心一言」未帶來驚喜，發布會開始後，百度股價跌幅擴大，一度重挫10%，收市仍跌逾6%，是表現最差藍籌，「文心一言」ChatGDP概念是否已炒完？「長和系」周四陸續公布業績，其中長和 （00001） 去年多賺近10%勝預期，末期息增至2.086元，主席李澤鉅預料今年併購收益難及去年；公布業績的還有李寧 （02331） ，去年按年多賺1.3%，派末期息46.27分人民幣，「長和系」、李寧業績怎解讀？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點板塊。
*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台
責任編輯：葉淼
欄名 : ET開市直擊
相關文章
最新專欄文章 更多
看文章 ・ 賺取 ET Points