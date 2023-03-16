【瑞信危機】瑞信歐股彈40%創歷來最大升幅　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性

▲ 【瑞信危機】瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性 同時斥30億瑞郎現金回購債券

瑞信 （Credit Suisse）爆流動性危機，曾稱無意尋求政府協助的瑞信公布，集團正在採取果斷行動，根據擔保貸款機制及短期流動性機制，向瑞士央行（SNB）借入500億瑞郎（約4215億港元），以增強流動性，瑞信將以優質資產提供為貸款提供抵押。瑞信同時表示，將斥資30億瑞郎現金，回購部分高級債務證券。

瑞信稱，這些額外流動性將有助支持瑞信的核心業務及客戶，讓瑞信可以採取必要措施，建立一家更專注客戶需求的銀行。

瑞信美國ADR周三跌近14%後，受獲央行貸款消息刺激，瑞信歐股彈40%，創有紀錄以來最大升幅。

滙豐渣打周四股價下跌

不過，瑞信消息拖累全球銀行股，滙豐 （00005） 周四股價跌2.4%，渣打 （02888） 跌5.4%。中資銀行股逆市走強，中行 （03988） 升0.7%，建行 （00939） 升0.4%，農行 （01288） 則無升跌。

瑞信：回購對管理債務及改善利息開支有積極作用

瑞信同時表示，將會對總值25億美元、以美元計價的10種高級債務證券，以及總值5億歐元、4種歐元計價的高級債務券，提出現金收購要約，兩項現金收購要求備各自受備忘錄中的條件約束，而要約將於3月22日到期。瑞信強調，回購有關債務證券對集團管理整體債務，以及改善利息開支有積極作用，同時容許集團可在當前交易水平以具吸引力的價格回購債務。

瑞信CEO：未來會繼續實施戰略轉型

瑞信行政總裁Ulrich Koerner表示，瑞信採取的一系列措施，反映集團對加強實力採取果斷行動，未來會繼續實施戰略轉型，以為客戶及股東創造價值，並感謝瑞士央行及瑞士金融市場監管機構在集團轉型時提供援動，「我和團隊決心向前邁進，致力為客提供一個更簡單及專注的銀行」。

截至去年底，瑞信普通股權一級資本比率（CET1）約14.1%，平均流動性覆蓋率約144%，後者於3月14日已升至近150%

相關文章：【瑞信危機】瑞士發聲明力撑瑞信 央行必要時提供流動性

相關文章：【投行重組】「末日博士」魯賓尼：瑞信可能大得不能救 正面臨倒閉風險

相關文章：【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點 獲瑞士央行力撑後 美股僅跌14%

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略