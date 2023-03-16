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【瑞信危機】瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性　環球銀行股受累滙豐跌3%、中資銀行股反升

股市 12:14 2023/03/16

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【瑞信危機】瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性　同時斥30億瑞郎現金回購債券

瑞信 （Credit Suisse）爆流動性危機，曾稱無意尋求政府協助的瑞信公布，集團正在採取果斷行動，根據擔保貸款機制及短期流動性機制，向瑞士央行（SNB）借入500億瑞郎（約4215億港元），以增強流動性，瑞信將以優質資產提供為貸款提供抵押。瑞信同時表示，將斥資30億瑞郎現金，回購部分高級債務證券。

瑞信稱，這些額外流動性將有助支持瑞信的核心業務及客戶，讓瑞信可以採取必要措施，建立一家更專注客戶需求的銀行。

瑞信於周三美股盤前跌近3成，正股全日跌近14%，收報2.16美元。

瑞信消息拖累全球銀行股，滙豐 （00005） 周四半日股價跌近3%，渣打 （02888） 跌近5%。中資銀行股逆市走強，農行 （01288） 、中行 （03988） 都升約1%，建行 （00939） 、工行 （01398） 就未有升跌。

瑞信：回購對管理債務及改善利息開支有積極作用

瑞信同時表示，將會對總值25億美元、以美元計價的10種高級債務證券，以及總值5億歐元、4種歐元計價的高級債務券，提出現金收購要約，兩項現金收購要求備各自受備忘錄中的條件約束，而要約將於3月22日到期。瑞信強調，回購有關債務證券對集團管理整體債務，以及改善利息開支有積極作用，同時容許集團可在當前交易水平以具吸引力的價格回購債務。

瑞信CEO：未來會繼續實施戰略轉型

瑞信行政總裁Ulrich Koerner表示，瑞信採取的一系列措施，反映集團對加強實力採取果斷行動，未來會繼續實施戰略轉型，以為客戶及股東創造價值，並感謝瑞士央行及瑞士金融市場監管機構在集團轉型時提供援動，「我和團隊決心向前邁進，致力為客提供一個更簡單及專注的銀行」。

截至去年底，瑞信普通股權一級資本比率（CET1）約14.1%，平均流動性覆蓋率約144%，後者於3月14日已升至近150%

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