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第五屆香港公共關係獎 2023 呈獻： 「PR 飯局 — 從公眾視野看傳訊文化的改變」

都會情報 09:00 2023/03/16

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被譽為香港公關界奧斯卡的香港公共關係獎今年矚目回歸，並將於 3 月 22 日正式展開，除了由籌委會主席陳祖澤博士、副主席胡定旭教授及袁金浩先生主持啟動儀式之外，在啟動活動上更擺下「PR 飯局」，邀請重量級嘉賓曾鈺成先生以及程介南先生擔任講者，以清談形式就傳訊文化的改變分享其真知灼見。

PRPA現正密鑼緊鼓籌備啟動禮，希望誠邀會員及同業報名出席活動，見證第五屆香港公共關係獎 2023 正式啟動!

日期：2023 年 3 月 22 日 (星期三)
時間：下午 3:00 至 5:30
地點：YO PLACE (香港上環德輔道西 9 號 16 樓，港鐵上環站 C 出口步行約 8 分鐘)
收費：會員 $300 / 非會員 $450 / 學生優惠 $120 (會員優先)
形式：以粵語實體進行

*今屆更新設專上學生獎項類別—公關新星大獎 , 請大家萬勿錯過!*

名額有限，報名從速：
https://prpahk.glueup.com/event/第五屆香港公共關係獎-2023-呈獻-pr-飯局-從公眾視野看傳訊文化的改變-74053/=

(特約)

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