【港股市況】滙豐跌3%、友邦挫近半成　恒指低開341點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂慮瑞信危機或引爆新一浪金融風險，港股今早低開逾300點。滙豐 （00005） 跌逾3%，友邦 （01299） 挫近半成，渣打 （02888） 跌近7%。ATM跌逾1%至2%，恒指低開341點，開報19197點，科指跌1.6%，報3804點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：54】國泰 （0293） 跌逾1%，早段低見7.19元。

【離港人士注意】香港機場離港大堂A至E段登機受阻 航空公司櫃位大排長龍 機管局：凌晨進行定期系統測試發現問題、已啟動緊急應變機制

【09：52】友邦 （01299） 早段跌幅擴大至逾6%，低見75.6元，滙豐 （00005） 跌逾2%，渣打 （02888） 跌逾4%。

【09：51】有線寬頻 （01097） 發盈警，料去年最多蝕9億，股價今早跌4%，低見0.047元。

【盈警｜有線】有線寬頻料去年最多蝕9億 虧損幅度勁過TVB 受累收費電視牌相關減值虧損

【09：45】長期基金股東Dodge&Cox再走貨，電視廣播 （00511） 挫逾11%，低見8.55元。

【電視廣播TVB】長期基金股東連續兩日趁高走貨 Dodge&Cox上周勁沽近9920萬股、累套1.2億

【09：45】中石油 （00857） 跌逾4%，中海油 （00883） 跌逾3%，中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：41】李寧 （02331） 績前向上，股價逆市升逾1%，高見65.7元。

【09：30】【業績｜平保系】平保低開4% 去年純利跌逾17% 末期息1.5元人民幣、全年派息增1.7%

【09：27】新秀麗 （01910） 績後升逾5%。

【業績｜零售股】新秀麗彈高5% 全年多賺21倍 銷售與疫情前相若

【09：25】華夏文化科技 （01566） 復牌高開28%。

【09：21】滙豐 （00005） 跌逾3%，友邦 （01299） 挫近半成，渣打 （02888） 跌近7%。ATM跌逾1%至2%，恒指低開341點，開報19197點，科指跌1.6%，報3804點。

【09：13】期指開報19353點，跌249點。

【09：10】聖馬丁國際 （00482） 開市前公布短暫停牌。

【09：10】華夏文化科技 （01566） 今早復牌。

【09：02】長和系長和 （00001） 、長實 （01113） 等今日公布業績。

【08：50】恒指黑期跌332點，報19212點，道指期貨升34點，報32129點。

【08：20】【生科股】康方生物去年虧損收窄至12.6億元人幣 產品市場銷售額大增4.2倍

【07：57】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405再次招股 入埸費約5555元

【07：53】【業績】中通快遞上季多賺21.8%、收入增7.1% 派特息0.37美元

【07：45】【Morning精點】瑞信獲瑞士央行力撑後、美股僅跌14%｜瑜一IB期首批50伙、折實最平786萬入場

【07：45】【業績｜營銷】潤歌互動全年多賺37% 不派息

【07：45】【中國經濟】瑞銀：內地消費料按年增7% 看好奢侈品及家電市場前景

【07：45】【業績｜內房】招商局置地全年少賺41% 末期息3仙

【07：45】港股ADR收報19081點，跌457點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報53.04元，較港收市價低2.16元或3.9%。騰訊 （00700） ADR折合報338.65元，較港收市價低5.95元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.96元，較港收市價低2.09元或2.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股道指曾瀉725點。據外電報道，瑞信在股價暴跌至低見1.56瑞郎後，呼籲瑞士央行表態支持，瑞士央行與瑞士金融市場監督管理局（FINMA）在臨近美股收市前發布聯合聲明，令美股跌幅收窄，道指跌280點，報31874點；標指跌27點，報3891點；納指則升5點或0.05%，報11434點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心 夜期收市跌372點 滙豐ADR低港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩