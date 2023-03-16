【恒指夜期+ADR】夜期急升169點　百度美股高港7%（不斷更新）

第一共和銀行（美：FRC）危機有望紓緩，道指急升200點，納指升近2%，夜期升169點，報19316點，中概股指數升1.7%，報6832點，百度美股高港7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 百度美股 133.58 +6.8% 美團ADR 126.70 +0.3% 騰訊ADR 335.42 -0.2% 滙豐ADR 53.52 -0.7% 阿里巴巴美股 80.37 -0.2%

北水吸資21億 買騰訊

北水今日吸資20.6億元，騰訊 （00700） 最多淨流入，錄4.2億元，工行 （01398） 有3.5億淨入，相反，中海油 （00883） 錄3.7億元淨沽，東方甄選 （01797） 亦有1.32億元淨賣。

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百度跌6% 金融股向下、友邦跌半成 電視廣播跌近三成 恒指跌335點

市場憂慮瑞信危機或引爆新一浪金融風險，港股跌逾300點。恒指低開341點，早段曾跌最多430點，低見19109點再創今年新低，其後跌幅略為收窄，恒指跌335點，收報19203點，成交1113.5億元。科指跌1.4%，報3811點。滙豐 （00005） 跌逾2%，友邦 （01299） 跌5%，百度 （09888） 跌逾6%，ATM跌0.3%至2.5%，電視廣播 （00511） 挫逾28%，領展 （00823） 逆市升逾2%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 領展 49.70 +2.5 +5 15 建行 5.07 +0.4 +3 3 中行 3.00 +0.7 +2 3 滙豐 53.90 -2.4 -36 9 騰訊 336.00 -2.5 -39 11 友邦 76.40 -5.1 -77 412

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大行報告︰

【大行報告】大摩調低太古目標價至71元 以反映太地及國泰航空最新情況

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：29】夜期跌69點，報19078點，低水126點

【19：46】恒指夜期跌23點，報19124點。

【16：10】滙豐 （00005） 跌逾2%，友邦 （01299） 跌5%，百度 （09888） 跌逾6%，ATM跌0.3%至2.5%，電視廣播 （00511） 挫逾28%，領展 （00823） 逆市升逾2%。恒指跌335點，收報19203點，成交1113.5億元。科指跌1.4%，報3811點。

【16：25】【國產ChatGPT】百度曾急插近一成 「文心一言」擁五個使用場景 李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）

【16：00】恒指U盤前跌320點，報19219點。

【15：53】恒指收市前跌約343點，報19195點，科指跌1.3%，報3816點。

【15：41】【SVB】滙豐反駁收購SVB英國沒有協同效應 廖宜建：為滙豐帶來優質客戶

【15：37】【電視廣播TVB】電視廣播瀉25% 「大台小股東大聯盟」轟盈警公告安排、明將公布改革方案

【15：31】平安 （02318） 績後向下，股價尾市跌逾3%。

【内險股】平保：首季及全年新業務價值有望實現正增長 對今年投資市場有信心

【15：29】騰訊 （00700） 尾市跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌0.6%。

【15：25】滙豐 （00005） 尾市跌近3%，渣打 （02888） 、友邦 （01299） 跌逾5%。

【15：16】港股尾市跌約378點，報29160點，科指跌1.4%，報3811點。

【14：53】國藥 （01099） 升幅擴大至逾7%，破頂高見23.95元。

【14：37】領展 （00823） 升2.8%，領展股權 （02915） 升幅擴大至近4成，破頂高見5.71元。

【14：35】恒指跌約335點，報19204點，科指跌1.3%，報3815點。

【14：35】百度 （09888） 最新跌幅收窄至半成，報126元，午後曾低見120.1元。

【14：22】百度 （09888） 大跌一成。

【14：20】百度 （09888） 挫逾9%，低見120.5元，成交13.9億元。

【14：17】百度 （09888） 跌逾7%，低見123.5元，大市跌近400點。

【14：16】百度 （09888） 最新跌逾5%，低見126.3元。

【14：14】百度 （09888） 正舉行「文心一言」發布會，百度跌幅擴大至近4%，低見128.1元。

【14：09】恒指最新跌約330點，報19208點，科指跌1%，報3826點。

【14：03】百度 （09888） 最新跌逾2%，低見130元。

【13：20】電視廣播 （00511） 跌幅擴至逾23%，低見7.45元。

【13：16】內銀股建行 （00939） 升0.2%，中行 （03988） 升0.3%，農行 （01288） 升1%。

【13：09】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升0.7%，潤地 （01109） 升0.6%，龍湖 （00960） 升逾1%。

【13：05】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾4%，中石化 （00386） 跌逾1%。

【13：03】東方海外 （00316） 午後跌逾3%，低見128.2元。

【13：00】恒生指數午後初段跌約270點，報19268點。科指跌0.5%，報3843點。

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【12：00】恒生指數半日跌294點，報19245點，成交616億元。科指跌0.8%，報3837點。金融股下跌，滙豐 （00005） 跌逾2%，渣打 （02888） 跌逾4%，友邦 （01299） 跌逾5%。領展 （00823） 逆市升逾2%，領展股權 （02915） 升31%破頂。

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【11：56】【美團3690】美團買菜據報去年多個月份實現毛利轉正 另重啟蘇州擴張計劃

【11：46】電視廣播 （00511） 跌幅擴大至兩成，低見7.83元。

【11：46】【領展供股】領展供股權2915爆升3成 最後今日交投

【11：44】國藥控股 （01099） 附屬國藥一致去年多賺11.2%，國藥 （01099） 股價逆市升逾4%，破頂高見23.35元。

【11：38】港股跌幅再擴大至逾300點，恒指最新跌約320點，報19220點，科指跌0.9%，報3830點。

【11：36】【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.5%，深證跌0.8%，創業板指跌0.9%。

【11：26】【國產ChatGPT】百度下午2時發布「文心一言」 股價反覆偏弱（附直播影片）

【11：20】領展股權 （02915） 最新升逾24%，破頂高見5.1元，成交2487萬元。

【11：14】心泰醫療 （02291） 升逾15%，破頂高見36.25元，觸發市調機制。

【11：10】領展 （00823） 逆市升近1%，高見49元，領展股權 （02915） 最後一日交易，升逾11%，高見4.6元。

【10：43】美團 （03690） 最新升逾1%，騰訊 （00700） 跌0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%。滙豐 （00005） 跌逾2%，友邦 （01299） 跌半成。大市跌幅收窄至約172點，報19367點，科指升0.7%，報3891點。

【10：36】百度 （09888） 發布「文心一言」前，股價靠穩升0.1%。

【10：21】造車新勢力個別發展，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾3%，蔚來 （09866） 跌逾1%，破底低見64.5元，理想汽車 （02015） 跌0.5%。

【10：18】恒指早段曾跌最多430點，低見19019點，最新跌幅略收窄至300點內，報19246點，跌293點。

【10：16】美團 （03690） 最新轉升近0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌0.9%。

【10：06】康方生物 （09926） 績後逆市向上，股價升4%高見45.45元。

【09：57】港股早段跌近400點，報19153點，跌386點，科指跌近1%，報3828點。

【09：54】國泰 （0293） 跌逾1%，早段低見7.19元。

【離港人士注意】香港機場離港大堂A至E段登機受阻 航空公司櫃位大排長龍 機管局：凌晨進行定期系統測試發現問題、已啟動緊急應變機制

【09：52】友邦 （01299） 早段跌幅擴大至逾6%，低見75.6元，滙豐 （00005） 跌逾2%，渣打 （02888） 跌逾4%。

【09：51】有線寬頻 （01097） 發盈警，料去年最多蝕9億，股價今早跌4%，低見0.047元。

【盈警｜有線】有線寬頻料去年最多蝕9億 虧損幅度勁過TVB 受累收費電視牌相關減值虧損

【09：45】長期基金股東Dodge&Cox再走貨，電視廣播 （00511） 挫逾11%，低見8.55元。

【電視廣播TVB】長期基金股東連續兩日趁高走貨 Dodge&Cox上周勁沽近9920萬股、累套1.2億

【09：45】中石油 （00857） 跌逾4%，中海油 （00883） 跌逾3%，中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：41】李寧 （02331） 績前向上，股價逆市升逾1%，高見65.7元。

【09：30】【業績｜平保系】平保低開4% 去年純利跌逾17% 末期息1.5元人民幣、全年派息增1.7%

【09：27】新秀麗 （01910） 績後升逾5%。

【業績｜零售股】新秀麗彈高5% 全年多賺21倍 銷售與疫情前相若

【09：25】華夏文化科技 （01566） 復牌高開28%。

【09：21】滙豐 （00005） 跌逾3%，友邦 （01299） 挫近半成，渣打 （02888） 跌近7%。ATM跌逾1%至2%，恒指低開341點，開報19197點，科指跌1.6%，報3804點。

【09：13】期指開報19353點，跌249點。

【09：10】聖馬丁國際 （00482） 開市前公布短暫停牌。

【09：10】華夏文化科技 （01566） 今早復牌。

【09：02】長和系長和 （00001） 、長實 （01113） 等今日公布業績。

【08：50】恒指黑期跌332點，報19212點，道指期貨升34點，報32129點。

【08：20】【生科股】康方生物去年虧損收窄至12.6億元人幣 產品市場銷售額大增4.2倍

【07：57】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405再次招股 入埸費約5555元

【07：53】【業績】中通快遞上季多賺21.8%、收入增7.1% 派特息0.37美元

【07：45】【Morning精點】瑞信獲瑞士央行力撑後、美股僅跌14%｜瑜一IB期首批50伙、折實最平786萬入場

【07：45】【業績｜營銷】潤歌互動全年多賺37% 不派息

【07：45】【中國經濟】瑞銀：內地消費料按年增7% 看好奢侈品及家電市場前景

【07：45】【業績｜內房】招商局置地全年少賺41% 末期息3仙

【07：45】港股ADR收報19081點，跌457點或2.4%。滙豐 （00005） ADR折合報53.04元，較港收市價低2.16元或3.9%。騰訊 （00700） ADR折合報338.65元，較港收市價低5.95元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.96元，較港收市價低2.09元或2.5%。

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【07：30】美股道指曾瀉725點。據外電報道，瑞信在股價暴跌至低見1.56瑞郎後，呼籲瑞士央行表態支持，瑞士央行與瑞士金融市場監督管理局（FINMA）在臨近美股收市前發布聯合聲明，令美股跌幅收窄，道指跌280點，報31874點；標指跌27點，報3891點；納指則升5點或0.05%，報11434點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心 夜期收市跌372點 滙豐ADR低港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩