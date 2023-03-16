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【離港人士注意】香港機場離港大堂A至E段登機受阻　航空公司櫃位大排長龍　機管局：凌晨進行定期系統測試發現問題、已啟動緊急應變機制

Hot Talk 09:46 2023/03/16

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【香港機場】香港機場航空公司櫃位大排長龍　旅客稱辦理登機系統懷疑故障　多班國泰航班有延誤

香港機場航空公司櫃位大排長龍，懷疑辦理登機系統故障。機管局指，凌晨進行定期系統測試發現問題，影響離港大堂A至E段登記流程，已即時啟動緊急應變機制，對於為旅客帶來不便表示歉意。

據圖片所見，大批旅客於機場離境大堂、位於A行段的航空公司櫃位前疑似等候辦理離境及登機手續，手上行李箱正待寄艙。同時，機管局網頁顯示多班國泰 （00293） 航班有延誤。

    點擊圖片放大

 

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