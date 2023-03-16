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【離港人士注意】香港機場離港大堂A至E段登機受阻　航空公司櫃位大排長龍　機管局：凌晨進行定期系統測試發現問題、今早8時逐漸回復正常運作

Hot Talk 09:46 2023/03/16

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【香港機場】香港機場航空公司櫃位大排長龍　旅客稱辦理登機系統懷疑故障　多班國泰航班有延誤

香港機場航空公司櫃位大排長龍，懷疑辦理登機系統故障。機管局表示，今日凌晨進行定期系統測試，期間發現系統出現問題，影響位於南面離港大堂的A至E段的登記流程。

機管局已即時啟動緊急應變機制，並通知相關航空公司，在處理問題期間安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離港大堂。現時，部分受影響的設施於今早8時逐漸回復正常運作，對為旅客帶來不便表示歉意。

據圖片所見，大批旅客於機場離境大堂、位於A行段的航空公司櫃位前疑似等候辦理離境及登機手續，手上行李箱正待寄艙。同時，機管局網頁顯示多班國泰 （00293） 航班有延誤。

    點擊圖片放大

 

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