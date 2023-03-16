【離港人士注意】香港機場登機系統約9時15分已全面恢復正常運作（第三版）

▲ 【離港人士注意】香港機場離港大堂A至E段登機受阻 航空公司櫃位大排長龍 機管局：凌晨進行定期系統測試發現問題、今早8時逐漸回復正常運作

香港機場航空公司今早辦理登機系統故障，致離境大堂A至E段登機櫃位大排長龍。機管局表示，香港國際機場登記系統於今早約9時15分已全面恢復正常運作，相關登記流程已全面回復正常。

機管局表示，今日凌晨進行定期系統測試，期間發現南面離境大堂A至E段的登記流程有關的網絡電腦系統出現異常。為安全起見，即時作全面系統檢查。

機管局已即時啟動緊急應變機制， 並通知相關航空公司，在處理問題期間安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離境大堂。期間五班離港航班延遲約不多於30分鐘。對於為旅客帶來不便，機管局表示歉意。

據圖片所見，今早大批旅客於機場離境大堂、位於A行段的航空公司櫃位前疑似等候辦理離境及登機手續，手上行李箱正待寄艙。同時，機管局網頁顯示多班國泰 （00293） 航班有延誤。

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（第二、三版加入機管局回應）

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