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【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離

Hot Talk 09:53 2023/03/16

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【流亡富豪】郭文貴在紐約被捕　涉欺詐金額逾78億元

內地商人、流亡美國的富豪郭文貴周三（15日）被紐約警方逮捕，指涉一系列欺詐，其金額超過10億美元（約78.5億港元）。現年52歲的郭文貴及其財務顧問余建明（Kin Ming Je）同被控電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共11項刑事指控。檢察官指，兩人合謀利用「一系列複雜的欺詐和虛構業務和投資機會」騙取數千名受害者逾10億美元。兩人據稱利用了一個龐大的洗錢網絡，涉及由至少80個不同實體和個人所持有的500多個賬戶。不過，余建明則仍然在逃。

起訴書長達38頁，根據起訴書，郭文貴和余建明把欺詐所得中的3億多美元用於其自己及家人自享。其中包括郭文貴及其家人在紐澤西州的一處2,650萬美元的房產、一輛350萬美元的法拉利、一艘3,700萬美元的遊艇、一架14萬美元的鋼琴和一張3.6萬美元的床墊。

此前美國證券交易委員會（SEC）亦正以證券詐欺罪名起訴郭文貴。根據SEC的起訴，郭文貴涉嫌為GTV Media Group Inc.進行三筆未註冊證券發行，以及另一筆為購買H-Coin加密貨幣證券而進行的交易，郭文貴謊稱H-Coin有黃金儲備。

郭文貴曼克頓大宅起火

另外，郭文貴被捕6小時後，其所居住的位於曼克頓第60街和第五大道的公寓樓，突然發生火災，大批消防人員前往滅火。

FBI表示，特工周三（15日）在搜查其居所期間注意到一個燈具冒出煙霧，隨即致電911報告火情。消息指，火災發生時，FBI人員仍在郭文貴的公寓內搜證，他們被迫撤走。

火警發生約兩個小時後，火勢於下午1時45分受控，無人受傷。據悉，FBI正着手調查這宗火警與郭文貴被捕有否關連。

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編輯：姚卓然

 

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