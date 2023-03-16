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【美國加息】「聯儲局綫人」Nick Timiraos撰文　暗示銀行風波或使聯儲局暫停加息

宏觀解讀 08:25 2023/03/16

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【美國加息】「聯儲局綫人」Nick Timiraos撰文　暗示銀行風波或使聯儲局暫停加息

美國聯儲局將於下周議息，有「聯儲局綫人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文，表示目前更多投資者預計，由於過去一周美國兩家地區性銀行倒閉引發更廣泛的金融動盪，聯儲局的加息周期可能已結束。

根據最新利率期貨顯示，儲局3月不加息的可能性接近50%。聯儲局利率路徑的不確定性導致期貨市場交易暗示央行可能在7月前開始減息。市場認為到年底，儲局將利率降至4%以下的可能性接近70%。

投資者普遍認為，美國銀行業暴跌加上瑞信（Credit Suisse 美︰CS）下挫後，對經濟不景氣的憂慮正壓低利率預期，並促使投資者拋售風險較高資產，而轉投更安全資產。

前波士頓聯邦儲備銀行總裁的羅森格倫（Eric Rosengren）表示，金融危機造成需求破壞。銀行減少信貸可用性，消費者推遲大量購買，企業推遲支出，指利率應該暫停，直至可以評估需求破壞的程度。

至於部分人認為，儲局下周仍將加息0.25厘。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，現在暫停加息會發出有關儲局解決通脹問題嚴肅程度的錯誤信號，這也可能加劇市場擔憂，即儲局對加息猶豫不決。

儲局官員表示，他們的政策主要是通過收緊金融條件來運作，例如借貸成本上升、股票價格下跌及美元走強，但這些政策的影響不會立即顯現，而他們不希望金融狀況以失控的方式收緊。

【美國加息】基金經理成功預測債息急跌　更估美國10年期債息第三季見2厘

【美國加息】美前財長薩默斯︰儲局3月加息0.25厘仍合情理

責任編輯︰梁浩碩

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