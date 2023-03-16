▲ 【生科股】康方生物去年虧損收窄至12.6億元人幣 產品市場銷售額大增4.2倍

康方生物 （09926） 公布，產品市場銷售額為11億元人民幣，按年增長422%，減去分銷成本後收入按年升2.7倍至8.4億元，年內虧損12.6億元，按年跌11%。

公司表示，其快速增長歸因於（i）新獲批准且於2022年6月29日上市的開坦尼（卡度尼利單抗）銷售開局業績強勁，產品市場銷售額為5.5億元人民幣。（ii）獲批准且於2021年8月末開始銷售的安尼可（派安普利單抗）業績亦快速增長，截至2022年12月31日止年度產品市場銷售額為5.6億百萬元人民幣，按年增長164%。

去年底，公司有30多個在研創新項目，涵蓋腫瘤、自身免疫及代謝性疾病領域。17個處於臨床試驗階段（包括4個對外授權的產品），其中包含6個潛在全球首創（first-in-class）或同類最佳（best-in-class）雙特異性抗體。

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編輯：姚卓然