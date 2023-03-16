▲ 【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405再次招股 入埸費約5555元

Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份 （01405） 再次招股，招股期由今日起至3月21日（周二），每手100股，入埸費約5,555.47元，料籌5.15億元。公司預計3月28日上市。

公司指，全球發售的發售股份1279.9萬股，香港公開發售128萬股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%。

達美樂比薩在中國、香港和澳門的獨家總特許經營商，並於中國大陸的17個城市直營604家門店。按2022年的全球零售銷售額計算，公司的全球特許權授予人Domino’s Pizza， Inc. 為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，於全球90多個市場擁有超過19,800家門店。

公司去年公司經調整淨虧損減少11.4億元人民幣，收入為20.2億元人民幣，按年升25%。

是次集資約90%的所得款項淨額將於未來兩年用於擴張公司的門店網絡，並計劃於2023年及2024年在鄰近公司位於華北、華東及華南的三個現有中央廚房及將開設新中央廚房的城市分別開設約180家新店及約240家新店。

公司原於去年12月23日掛牌上市，惟因當時市況，經徵詢獨家整體協調人後，公司已決定延遲全球發售。

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編輯：姚卓然