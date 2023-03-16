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【業績】中通快遞上季多賺21.8%、收入增7.1%　派特息0.37美元

股市 07:53 2023/03/16

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【業績】中通快遞上季多賺21.8%、收入增7.1%　派特息0.37美元

中通快遞 （02057） 公布業績。中通快遞上季淨利潤按年升21.8%至21.29億元人民幣，經調整淨利潤升21.5%。經調整基本每股收益2.66元人民幣。期內，收入98.71億元人民幣，升7.1%，派0.37美元特別息。

至於按全年計，中通快遞淨利潤為66.59億元人民幣，按年升41.6%，調整後淨利潤為68.06億元人民幣，升37.6%，調整後息稅折攤前收益為68.06億元人民幣，升37.6%，經調整基本每股收益8.59元人民幣，收入353.77億元人民幣，增長16.3%。集團指，儘管新冠疫情持續且經濟疲軟，業務量增量21億件，按年增長9.4%，市場份額擴大1.5個百分點至22.1%。

中通快遞上季調整後息稅折攤前收益為33.98億元人民幣，按年增長24%。毛利27.73億元人民幣，升23.2%。包裹量為65.93億件，按年增長3.9%。

期內，核心快遞服務收入增長8.8%，因包裹量增長3.9%及單票價格上升4.7%的綜合影響所致。貨運代理服務收入按年減少32.8%，主要是由於疫情後跨境電商需求和定價逐漸趨於常態化所致。物料銷售收入主要包括列印電子面單打印所需的熱敏紙銷售收入，增長14.8%。其他收入主要由金融貸款業務組成。

中通快遞表示，基於當前市場條件和運營情況，預計2023年的全年包裹量將在287.8億至297.5億件，按年增長18%至22%。基於整體市場表現判斷， 公司有信心實現全年市場份額至少增長1.5個百分點的目標。

【沽空報告】中通快遞遭沽空機構Grizzly Research狙擊　中通快遞：將展開獨立調查

【中概股】中通快遞擬明年5月轉港雙重主要上市　獲聯交所收悉確認

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 中通快遞—SW（02057）
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