【著數優惠】花旗銀行推快閃大抽獎 有機會贏周杰倫演唱會門票 首爾雙人來回機票

花旗銀行推出一連四星期的Let’s Go Travel「快閃大抽獎」，客戶於指定日期内完成指定交易即有機會贏取多達200份以旅遊熱點為主題的獎賞，包括有機會贏取周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2023 香港站門票兩張及首爾雙人來回機票。

由即日起至4月10日期間，客戶可登入Citi Mobile® App透過「Get More」登記參加每星期的「快閃大抽獎」，並於指定日期内完成指定交易，即有機會贏取以多個國家旅遊熱點體驗為主題的獎賞，獎品多達200份，總值超過HK$165,000，更有機會贏取「Jackpot大奬」，獎品包括周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2023 香港站門票兩張 （名額: 10）及首爾雙人來回機票 （名額: 5）

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花旗銀行同時為客戶獨家呈獻「旅神6部曲」，照顧客戶由計劃旅行時預訂酒店、購買旅遊保險、兌換外幣，旅途中於外地使用扣賬卡、信用卡簽賬，至旅程後分期找卡數的需要，並提供一系列精彩獎賞，包括預訂酒店享高達88折優惠、購買旅遊保享高達7折優惠連信用卡簽賬回贈，以及海外簽賬享高達3%現金回贈等。

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「旅神 6 部曲」精彩獎賞

1.信用卡預訂酒店 - 高達88折優惠

不論長線或短線旅行，憑Citi信用卡於推廣期內在不同旅遊網站預訂指定酒店可享高達88折優惠，同時更可直接使用Pay with Points積分抵銷簽賬，或即時以Citi PayLite將簽賬分期攤還。

2.買旅遊保 - 高達7折優惠連信用卡簽賬回贈

由即日起至 2023 年 4 月 30 日，花旗銀行Visa 或萬事達信用卡持有人透過花旗銀行選購單次旅遊保可享高達7折優惠，選購全年旅遊保享高達8折優惠，保費優惠後每HK$100保費更可享HK$50信用卡簽賬回贈。

3.全新客戶買賣外幣 - 0%差價

客戶隨時隨地可透過Citi Mobile® App設定外幣心水匯價，當達到目標價位便可自動兌換外幣，為假期輕鬆做足準備。由即日起至2023年6月30日，全新客戶開戶首三個月經Citi Mobile® App外匯交易平台買賣外幣可享0%差價，推薦親友開戶並買賣外幣達指定金額，更可享300元現金獎賞。

4.以Global Wallet作海外簽賬 - 高達3%現金回贈

透過Citibank Global Wallet以扣賬卡於海外簽賬或提款時直接於外幣戶口扣賬，免Citi手續費，並避免因匯價變動而有損失。而由即日至2023年3月31日，透過Citibank Global Wallet作海外簽賬更享高達3%現金回贈。而透過全港首創的「自動外幣增值」功能，客戶即使簽賬或提款時遇上外幣戶口結餘不足，餘額亦能以交易當時的Citi匯率從預設港元戶口兌換外幣並轉入有關外幣戶口完成交易，減低現行匯率的浮動對整體交易金額的影響。

5.信用卡簽賬 - 可享HK$2=1里/額外2%簽賬回贈，同時可憑分抵銷簽賬

以花旗銀行信用卡進行大額旅遊簽賬盡享禮遇，可享限時額外獎賞，亦可將賺取之積分於下次簽賬時以Pay with Points 憑分抵銷簽賬，靈活使用積分。於2023年3月1 日至5月31日之推廣期內，不論於航空公司或酒店網站直接預訂機票或住宿，或於海外簽賬，可享HK$2=1里或額外2%簽賬回贈!

6.簽賬分期付款 - 高達2%無上限獎賞

去旅行盡情消費後，客戶可透過Citi PayLite把旅行簽賬設定爲分期付款，選擇還款期由3至48個月皆可，由即日起至2023年3月31日更可享高達2%無上限獎賞，累積貸款滿指定金額可額外獲高達500元現金券。

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責任編輯：陳詠妍

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