【投行重組】「末日博士」魯賓尼：瑞信可能大得不能救　正面臨倒閉風險

瑞信美股ADR（美：CS）開市後曾跌近3成，股價跌至創紀錄新低，有「末日博士」之稱的魯賓尼（Roubini）警告，瑞信可能是「大得不能救」（Too big to be saved），而非「大得不能倒」（Too big to fail），認為該行可能因為規模太大而無法獲得救助。



魯賓尼在受訪時指出，從某些標準分析， 瑞信可能屬於大得不能倒的銀行，但問題是它也可能太大而不能救。他補充，目前尚未清楚該行的監管機構是否有資源來實施救助。



在持股9.9%的最大股東沙特國家銀行排除了增持股份的可能性後，魯賓尼稱，瑞信正面臨倒閉風險，「問題是他們能不能獲得注資，要是不能，那可能就要出事了」。

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編輯：葉志偉