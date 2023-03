【投行重組】「末日博士」魯賓尼：瑞信可能大得不能救　正面臨倒閉風險

瑞信美股ADR(美:CS)開市後曾跌近3成,股價跌至創紀錄新低,有「末日博士」之稱的魯賓尼(Roubini)警告,瑞信可能是「大得不能救」(Too big to be saved),而非「大得不能倒」(Too big to fail),認為該行可能因為規模太大而無法獲得救助。



魯賓尼在受訪時指出,從某些標準分析, 瑞信可能屬於大得不能倒的銀行,但問題是它也可能太大而不能救。他補充,目前尚未清楚該行的監管機構是否有資源來實施救助。



在持股9.9%的最大股東沙特國家銀行排除了增持股份的可能性後,魯賓尼稱,瑞信正面臨倒閉風險,「問題是他們能不能獲得注資,要是不能,那可能就要出事了」。

編輯:葉志偉