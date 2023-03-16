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【業績｜內房】招商局置地全年少賺41%　末期息3仙

股市 06:34 2023/03/16

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【業績｜內房】招商局置地全年少賺41%　末期息3仙

招商局置地  （00978）  公布截止去年12月底止全年業績，純利3.29億元（人民幣，下同），按年跌41.2%；收益按年增15.2%至298.7億元，末期息派0.03港元，按年減少50%，現價股息率約5.6厘。

招商局置地表示，合同銷售總額約478.61億元，按年減少13.3%；合同銷售面積約193.2萬平方米，按年減少19.2%；均價24,777元，按年增加7.4%。

招商局置地去年在廣州、佛山、重慶、西安、南京等地有45個房地產開發項目，類型包括公寓、別墅、辦公大樓及零售鋪等，截至去年底至土地儲備約460萬平方米。

集團去年資產管理服務收入按年增60.8%至3045.7萬元。

展望未來，集團認為新增城鎮人口數目為行業發展空間，加上內房市場合理需求將逐步釋放，政策可支持民眾購房意願，地產銷售有機會今年反彈，帶動地產投資企穩，迎來客觀信用擴張。集團將努力控制銷售、管理及融資開支，維持現金流於安全範圍內。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

港股 內地物業 招商局置地（00978） 銷售 業績公布 人民幣
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