▲ 【消費監管】央視315晚會揭有直播主「扮慘」賣貨呃長者 轟企業售網絡打手服務刷人氣（央視截圖）

央視今年繼續舉辦「315」晚會，節目揭露，有內地直播節目扮慘情，直播主專門騙老人買神藥，其後有內媒指，短片平台快手 （01024） 已將涉事賬號下架，但未知是臨時下架還是永久封禁。

央視指，節目接獲很多投訴，部分直播主通過演繹苦情劇本等，誘騙老年人消費，不少主播都裝出一副正義凜然的樣子幫助解決糾紛，無一例外都能機緣巧合得到號稱能治療疾病的產品，並且賣給觀看直播的老人們，但其實都是普通食品，涉及「高冷」、「小張說事」、「馬洪亮」等多位網絡主播。

轟平台售賣直播水軍

另外，「315」晚會炮部分轟平台售賣直播水軍（即網絡打手），操盤誘導跟風下單，涉及群控軟件銷售商嘉興宇禾文化傳媒有限公司、亞潤進網絡科技有限公司。

央視稱，亞潤進網絡科技雲控系統，主打直播間點贊、刷人氣等，甚至為部分遊戲平台提供打手。報道指，遊戲公司通過中間商與上述企業合作，常年僱傭他們的雲控打手自動玩遊戲，假扮用戶來提高人氣。有了打手營造出來的虛假人氣，就能吸引更多玩家花錢充值。

一部手機可同時操控2萬部做打手

據報目前市監局工作人員已經前往亞潤進網絡科技有限公司地址處進行調查取證。央視又稱，嘉興宇禾文化傳媒有限公司推出的雲控系統，操作起來更加簡單粗暴，一部手機，可以同時操控200到2萬部手機，充當打手。

央視每年均舉行「315」晚會，曝光各類消費問題，去年曾曝插旗菜業的光老壇酸菜竟是工人光腳踩，甚至將煙蒂直接扔到酸菜上，康師傅 （00322） 等知名企業都被捲入到風波，曾一度股價暴跌，其後紛紛就事件致歉。

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記者：李哲毅