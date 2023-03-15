▲ 【盈警｜有線】有線寬頻料去年最多蝕9億 虧損幅度勁過TVB 受累收費電視牌相關減值虧損

繼電視廣播TVB （00511） 發盈警預告蝕逾7.3億元後，再有電視股發盈警！免費電視台「HOY TV 」母企有線寬頻 （01097） 預告，2022年虧損按年擴大1.4至1.5倍，以此推算，有線寬頻去年勁蝕8.73億至9.09億元，超越電視廣播TVB所預計的虧蝕幅度區間。

收費台有線電視將於今年6月1日提早「熄機」，有線寬頻指出，有線電視的收費電視服務牌照今年6月1日起終止，所以去年須就遞延稅項資產進行非現金撇減，以及確認部分非流動資產的非現金減值虧損。另外，有線寬頻去年確認金融資產的公允價值虧損，對比2021年則錄公允價值淨收益。

電視台競爭白熱化，有線寬頻又稱，媒體市場競爭激烈，去年收入減少。有線寬頻預計，3月27日會刊發去年業績公告。

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