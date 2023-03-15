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【航空業】香港航空增北京大興機場航點　下月起航班量回復疫前45%

Hot Talk 20:56 2023/03/15

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【航空業】香港航空增北京大興機場航點　下月起航班量回復疫前45%

香港航空周三（15日）啟航第二個北京航點，提供每周四班往返香港及北京大興國際機場的直航服務，香港航空主席侯偉出席首航儀式時表示，首班客座率均超過九成，全球旅遊需求上升，進一步加密班次，3月26日起，增加來往大興機場航班至每日1班，而來往首都機場航班亦會逐步由現時每日1班加至每日2至3班。

香港航空稱，隨著中國及全球各地撤銷旅遊限制，持續調整航線策略，加速恢復航班，預計於4月起，其航班營運數量將增加到每天44個航段，達到疫前45%水平。

香港航空首班香港來往北京大興機場，編號HX308航班周三上午9時35分從香港出發，於下午12時55分到達北京大興機場。

香港航空稱飛行航點達至18個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、峇里島、北京首都、北京大興、上海虹橋、上海浦東、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約50%水平。

香港航空重申，由四月起首次開通日本福岡航線，逐步擴展區域航點網絡覆蓋。公司爭取於夏季前加密航班以應付需求。

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編輯：李哲毅

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