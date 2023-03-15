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【業績｜中概股】萬國數據第4季經調整EBITDA升4.3%　今年續拓國際足跡

股市 21:19 2023/03/15

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【業績｜中概股】萬國數據第4季經調整EBITDA升4.3%　今年續拓國際足跡

萬國數據  （09698）  （美：GDS）公布第4季以至全年業績，上季收入24.04億元（人民幣，下同），按年增9.9%；列賬淨虧損1.81億元，按年收窄42.8%；經調整 EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）10.72億元，按年增長4.3%。

全年計，萬國數據收入93.26億元，按年增19.3%；列賬淨虧損12.69億元，按年擴大6.9%；經調整EBITDA 42.51億元，按年增14.8%。

萬國數據主席兼首席執行官黃偉稱，去年新增超過7.3萬平方米的訂單淨額，包括主要客戶在東南亞首個項目的2.5萬平方米，今年將繼續擴張國際業務範圍。

業務指引方面，萬國數據預計今年收入將介乎99.4億至103.20億元，按年增長約6.6%至10.7%；經調整 EBITDA區間介乎44.3億至46億元，按年增長約 4.2%至 8.2%；全年資本開支約為75億元。

截至去年底，萬國數據已獲客戶簽約及預簽約的總面積為63.07萬平方米，按年增13.3%；運營面積51.58萬平方米，按年增5.7%；運營面積簽約率為 95.5%。在建面積為19.27萬平方米，按年增19.3%；在建面積的預簽約率為71.5%，按年增10.2個百分點。

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美股 港股 萬國數據（美：GDS） 萬國數據－SW（09698） 業績公布 中國概念股 EBITDA
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