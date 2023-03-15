▲ 【業績｜中概股】萬國數據第4季經調整EBITDA升4.3% 今年續拓國際足跡

萬國數據 （09698） （美：GDS）公布第4季以至全年業績，上季收入24.04億元（人民幣，下同），按年增9.9%；列賬淨虧損1.81億元，按年收窄42.8%；經調整 EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）10.72億元，按年增長4.3%。

全年計，萬國數據收入93.26億元，按年增19.3%；列賬淨虧損12.69億元，按年擴大6.9%；經調整EBITDA 42.51億元，按年增14.8%。

萬國數據主席兼首席執行官黃偉稱，去年新增超過7.3萬平方米的訂單淨額，包括主要客戶在東南亞首個項目的2.5萬平方米，今年將繼續擴張國際業務範圍。

業務指引方面，萬國數據預計今年收入將介乎99.4億至103.20億元，按年增長約6.6%至10.7%；經調整 EBITDA區間介乎44.3億至46億元，按年增長約 4.2%至 8.2%；全年資本開支約為75億元。

截至去年底，萬國數據已獲客戶簽約及預簽約的總面積為63.07萬平方米，按年增13.3%；運營面積51.58萬平方米，按年增5.7%；運營面積簽約率為 95.5%。在建面積為19.27萬平方米，按年增19.3%；在建面積的預簽約率為71.5%，按年增10.2個百分點。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略



相關文章：

【抽水潮】萬國數據挫2% 配售可轉換優先票據、涉本金45.2億港元

【業績】萬國數據低開2% 第三季淨虧損擴大至約3.4億元人幣 收入增加15%