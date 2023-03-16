【日本旅遊】亞洲首家《哈利波特》主題樂園6月開幕　日政府冀助振本土娛樂事業

據日本經濟產業省調查，日本的主題公園和遊樂園的人均消費去年超過1萬日圓（約587港元）。據悉，這類休閒設施在疫情期間的收入下降至疫前的三分之一，惟現時已回復至接近8成水平。

隨著出生率下降，專營遊樂設施的企業將目光由小朋友轉向消費意慾較強的成年人。堪稱最入屋的電影之一《哈利波特》老少鹹宜，它在電影界的地位並非浪得虛名，市場上可見多款基於該電影設計的產品或精品有售。

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華納兄弟（Warner Bros）日本工作室表示，將於今年6月在日本東京開設全球第2個、亞洲第1個以《哈利波特》系列電影角色內容的主題樂園，名為「華納兄弟工作室之旅-東京」。Warner Bros今（15日）公開讓傳媒參觀該樂園。入場費按年齡而定，由3,800至5,200日圓（約223至305港元）。

華納兄弟日本工作室副總裁Toshihiro Matsuo表示，該企希望開設一個富國際色彩的主題樂園，同時期望透過樂園，延續外國遊客自東京奧運對日本產生的一份情誼。

現時位於英國倫敦的《哈利波特》主題樂園，自2012年成立以來，吸引了來自世界各地的粉絲，至今已有超過1700萬旅客人次。Warner Bros冀望東京的主題樂園，同樣能吸引來自世界各地的《哈利波特》粉絲。

與倫敦的主題樂園不同之處，在於東京樂園的獨有的、《哈利波特》鐵粉絕不陌生的「9又4分3號月台」，將重現各個角色登上霍格華茲神奇列車的情景。

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責任編輯：楊嘉軒

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