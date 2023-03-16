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【周大調富格曲@iM網欄】ASFA 分子消毒噴霧 分享日本先進技術及美食

名人薈萃 17:43 2023/03/16

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過去兩、三年，疫情改變了不少人的生活方式及習慣，大家都變得更加注重個人衛生及健康。自己每次外出，身上都帶備不少消毒產品。既然是每天都使用的貼身用品，應該小心選擇。好一段時間，市面上的消毒產品都供不應求，但仍然小心至上，不敢亂買。事實上， 在網上的確見過不少鋼琴及提琴等樂器，因為使用了一些含酒精的消毒產品，令樂器表面受到不同程度的損傷，既無奈又可惜。

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想起一位經營餐飲業多年的朋友，餐廳以至員工都需要用上大量的消毒產品，向他請教，應該沒有錯了。打聽一番之後，朋友都推薦ASFA分子消毒噴霧。隨後，於ASFA公司網頁直接下單購買及安排送貨，非常方便。

眾所周知，日本不但科技先進，同時亦是一個非常着重個人及公共衛生的國家。據ASFA香港公司（阿斯發生物科技香港有限公司）的負責人詹先生（Stephen）表示，ASFA分子消毒噴霧的核心技術為非電解合成次氯酸（HOCl），是一項經日本專業團隊研發多年而成的革命性技術。先後取得日本厚生勞動省、瑞士Societe Generale de Surveillance S.A.，以及中國疾病預防控制中心等多項國際認證，廣泛應用於醫院、酒店及家庭。

銷售方面，自2008年發展至今，一直隱佔日本市場第一位。由於ASFA成份天然，不含酒精，安全性較高。不用稀釋，也不用過水，方便易用。對大人、小朋友以至寵物都能夠提供天然的安全保障。自己不但於琴室、辦公室及住所都用上ASFA Water作為消毒產品，亦訂購了一批ASFA產品送給學生、家長及同事使用。疫情期間，健康就是一份最好的禮物。

最近，很榮幸得到Stephen邀請，參加了ASFA春節茶會及新品發佈會。茶會於中環一所高級日本餐廳《一緒一番酒場》舉行，場面非常熱閙。當天，除了介紹ASFA的新產品及業務發展計劃之外，他們還按照日本傳統，為賓客準備了多款日本直送的「開運魚」，以感謝賓客多年來的支持，送上祝福。壓軸的是期待已久的原條藍鰭吞拿魚，有50多公斤重，剛於當日早上抵港。魚身比一般書桌還要長，要好幾個廚師合力才能將整條吞拿魚放上廚桌。為了保持肉質鮮嫩，幾位廚師都把握時間，以純熟的刀法將吞拿魚切割分類。吞拿魚腹部稱為Toro，魚腹以外的部分稱為Maguro。相比之下，Toro部分比較肥美，有入口即溶的感覺，Maguro則顏色較深，魚味亦較濃郁。

50多公斤的藍鰭吞拿魚，怎樣吃也吃不完。主廚笑說：「放心，今天我們只吃最好的部位。」

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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