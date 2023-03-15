▲ 【電訊盈科】黃Viu今年推25套原創製作 年內加辦實體Fans見面會、將攜《模範的士2》李帝勳登東南亞

電訊盈科 （00008） OTT串流視像平台Viu（下稱：黃Viu）宣布，今年將推出超過25套Viu Original原創製作，Viu行政總裁暨電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡強調，Viu聚焦內容的策略，與致力螢幕內外為用戶帶來娛樂體驗的目標相輔相成，而內容組合會繼續因應用戶的喜好轉變而調整。

Viu Original原創韓劇《模範的士 2》、《Delivery Man》及《The Secret Romantic Guesthouse》，三套劇集均已於第一季上架，李凱怡表示，數據顯示，雖然部分節目能橫跨市場取得成功，但要在個別市場穩佔領先地位，仍然需要細心分析每個市場的內容組合。

今年落實超過100個節目於Viu首播

Viu又稱，今年已落實超過100個節目於平台首播，當中包括泰國劇集《The Betrayal》、菲律賓《Unbreak My Heart》、日本《女神的教室~法學青春白皮書~》、韓國《木偶的季節》（韓國）及《神聖的偶像》，以及綜藝經典《Running Man》。

另外，Viu宣佈推出Viu Scream Dates企劃，將於旗下市場推出粉絲見面會，旨在將Viu的體驗伸延至螢幕以外。

李帝勳將舉菲律賓、印尼及新加坡粉絲見面會

Viu稱，今月會在菲律賓、印尼及新加坡分別舉行李帝勳Vacation Fan Meet活動，而李昇基將緊接於第二季與新加坡及印尼等市場的粉絲見面。除了韓星外，Viu Scream Dates亦為參與Viu Original作品的本地藝人提供平台，讓他們與本地及區內的粉絲互動。

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記者：李哲毅