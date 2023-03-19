【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會

「熱愛係我 無可取代」這句來自姜濤主唱的無糖可口可樂的廣告歌，大家近日是否都已經聽到呢？今年可口可樂公司以無糖可口可樂作為主題，推出全新「無糖暢爽 無可取代」企劃，邀請了人氣王姜濤及本地藝術單位合作，推出全新無糖可口可樂廣告影片及廣告歌「無可取代」，並特製了限量黑膠碟，以展現無糖可口可樂與姜濤一樣，擁有最無可取代的態度。

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在連串活動推出之前，姜濤主唱的「無可取代」廣告歌率先登場，「無糖可口可樂 x 姜濤 ● 無可取代」周四晚登陸音樂串流平台Spotify後，短時間已登上熱播五甲。

對姜糖來說，姜濤自然是「無可取代」，如今廣告商也以歌名力撐「無可取代」，大家自然更大大力支持！

姜濤獨樹一格、暢爽而活的個性，以及大膽展現自己風格的音樂就是最無可取代的一部份，這正正與無糖可口可樂的理念完美契合，鼓勵大家突破成為無可取代的自己。在Youtube播放的30秒廣告，廣告背景加上每一句歌詞，都彷如跟《鏡中鏡》相呼應。

點睇我自己 或者會有啲野心

但所有嘢都係出自真心

尖叫聲 同噓聲

更要聽自己嘅心聲

跳出你嘅Bubble

真係熱愛

暢爽 試咗先講

熱愛係我 無可取代

▲ 善良的姜濤 近日屢受網絡欺凌

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為了讓消費者親身感受到最無可取代的快感，無糖可口可樂飲品系列將推出「即抽即賞」活動， 讓可口可樂迷及「姜糖」邊飲邊抽獎，贏取最無可取代的驚喜禮品！今期獎賞除了有無糖可口可樂免費贈飲券及太古可口可樂香港 e-Shop 優惠碼外，驚喜禮品包括有姜濤「無糖暢爽 無可取代」珍藏卡一套五張、姜濤「無糖暢爽 無可取代」廣告歌黑膠碟及終極大獎姜濤「無糖暢爽 無 可取代」見面會門票，送你與姜濤近距離互動機會！現凡購買可口可樂®飲品系列，成為 COKE+會員後並掃描產品或珍藏卡上的二維碼即可參加。

姜濤一直都深得廣告商歡迎，除了是由他代言的產品定必大賣，跟他合作過的工作人員亦經常公開大讚其專業、有禮貌等，可見姜濤深得大眾喜歡不是無原因的。當然，姜糖也很識做，除熱愛姜濤，也會全力支持他代言的品牌，近日在不同網上平台看到姜糖們大曬大手入貨無糖可樂，以及與宣傳海報的打咭照。雖然儲印花活動還未正式開始，不過大家已率先大手買入無糖可口可樂，既想以行動支持姜濤，更希望可以抽中見姜濤的機會。

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除此之外，4月30日是姜濤的生日，各大廣告商亦很貼心知道姜糖很重視這一日，故近期推出姜濤的代言，其推廣期都會橫跨4月30日姜誕大日子，更設有大大小小的打咭位。今次「無糖可口可樂 x 無可取代」也很貼心，特設期間限定體驗區，並將率先降落沙田新城市廣場，於4月1日至4月9日提供試飲及打卡體驗活動。

另外亦會於4月29日至5月7日期間，於 MOKO 新世紀廣場 MTR 樓層中庭設立「無糖可口可樂 x 姜濤 無糖暢爽 無可取代」體驗活動，讓一眾粉絲邊玩、邊飲、邊打卡！3大主題包括「熱愛係我 無可取代」、「創意係我 無可取代」及「破格係我 無可取代」體驗區，屆時除了有姜濤主題打卡位， 亦有由多個無糖可口可樂飲品砌成的巨大產品牆，以及伙拍本地特效影片創作者製作了一段沉浸 式短片，讓一眾「姜糖」以不同方式捕捉偶像的酷爽魅力之餘，亦可透過不同感官體驗無糖可口 可樂®帶來的無限可能性，詳情請留意可口可樂®官方社交平台公布最新資訊。

過去大半年姜糖想見到姜濤的機會不多，當新團歌《Rumours》推出後在外媒訪問報道的照片也「被消失」了，姜糖們失望之際就更覺得要珍惜每一次見到姜濤的機會，今次有機會再見真身，姜糖們快快行動吧！

▲ 熱愛係我 無可取代 ！ 人善人欺 天不欺

除此之外，可口可樂亦與本地藝術單位大腦出租（Brainrental）聯手合作，設計了一系列玩味十足的無糖可口可樂「創意係我 無可取代」貼紙，透過不同性格和態度的角色，呈現無糖可口可樂最無可取代的態度。大腦出租的獨特設計風格和理念，令每個作品都變得無可取代，藉此鼓勵 大家欣賞自己的獨一無二的存在。大腦出租「創意係我 無可取代」系列 WhatsApp 貼圖現可於此連結下載，以及稍後時間於體驗活動派發。

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記者：張以正