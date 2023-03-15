Viu推出Viu Scream Dates企劃　25齣Viu Original原創製作 超過100個節目年內登場

電訊盈科（0008）旗下泛區域串流視像平台 Viu 宣佈，推出 Viu Scream Dates 企劃，將於旗下市場推出粉絲見面會，冀透過現場活動及體驗，拉近藝人與粉絲之間的距離，將 Viu 的體驗伸延至螢幕以外。

Viu 將於本月在菲律賓、印尼及新加坡分別舉行李帝勳 Vacation Fan Meet 活動，而李昇基將緊接於第二季與新加坡及印尼等市場的粉絲見面。除了韓星外，Viu Scream Dates 亦為參與 Viu Original 作品的本地藝人提供平台，讓他們與本地及區內的粉絲互動。 Viu 行政總裁暨電訊盈科董事總經理李凱怡表示，去年於不同市場舉辦多項 活動深受用戶歡迎，亦看到用戶在疫情過後，對現場活動及體驗有更殷切的需求，未來除繼續專注為觀眾帶來精彩的內容外，亦希望將品牌伸延至相關的現場活動，並圍繞這些活動創作獨家的數碼內容，為用戶帶來更多樂趣。

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此外，Viu同時宣佈於 2023 年推出超過 25 套 Viu Original 原創製作，包括 Viu Original 原創韓劇《模範的士 2》、《Delivery Man》及《The Secret Romantic Guesthouse》，三套劇集均已於第一季上架。《模範的士 2》於 Viu 旗下市場及韓國當地的排行榜均名列前茅，於首播後 10 日成為東南 亞及中東和南非地區，同時段已上架節目中收看時數最高的節目。此外，Viu 亦推出了四齣本地 Viu Original 原創製作，分別為《Married Ex-Boyfriend》（印尼）、《The House on Autumn Hill》 （馬來西亞）、《Return Man》（泰國）及《UBettina Wethu》第三季（南非）。

今年Viu 已落實超過 100 個節目於平台首播，當中包括備受本地及海外觀眾期待的劇集 如《The Betrayal》（泰國）、《Unbreak My Heart》（菲律賓）、《女神的教室~法學青春白皮 書~》（日本）、《木偶的季節》（韓國）及《神聖的偶像》（韓國），以及綜藝經典《Running Man》。 Viu 首席內容採購及發展總監李欣欣表示，去年推出的內容配合用戶喜好，數據顯示，雖然部分節目能橫跨市場取得成功，但要在個別市場穩佔領先地位，仍然需要細心分析每個市場的內容組合。集團聚焦內容的策略，與致力於螢幕內外為用戶帶來最具娛樂性體驗的目標相輔相成，同時多元化的內容組合亦會繼續因應用戶的喜好轉變而調整。

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記者：張以正