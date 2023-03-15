MakerVille全新影視項目計劃《命案》《12怪盜》原創電影破格登場 MIRROR 10子現身撐場

MakerVille於「香港國際影視展」上舉辦發佈會，公佈全新電影項目計劃以及其他影視合作項目。MakerVille與銀河映像合作的首部電影作品《命案》入選第73 屆柏林電影節特別展映單元（Berlinale Special），早前更於柏林影展舉行首映，獲得一致好評。電影《命案》將於4月20日上畫。大會邀得電影《命案》團隊出席記者會，包括監製及編劇游乃海、監製朱淑儀、演員林家棟、楊樂文、伍詠詩及陳湛文。一眾台前幕後現身宣傳，更於會上分享拍攝感受，預告精彩內容。

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此外，相信是近期市場矚目，亦MakerVille最新重點電影項目《12怪盜》 (WE 12)，由人氣男團MIRROR主演，未開拍已先引起全城關注，MIRROR成員亦現身宣傳，分享對拍攝MIRROR首部電影作品的感受。

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記者：張以正