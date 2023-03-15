【業績｜零售股】新秀麗全年多賺21倍　銷售與疫情前相若

▲ 【業績｜零售股】新秀麗全年多賺21倍 全年銷售較2019年少15%

新秀麗Samsonite （01910） 全年業績繼續改善，純利3.13億美元，增長20.9倍，撇除匯兌影響增長23倍；銷售淨額28.8億美元，按年增長42.5%；新秀麗期內毛利率按年增加1.3個百分點至55.8%。不派末期息。

新秀麗主席Timothy Charles Parker表示，2022年下半年銷售淨額僅較2019年同期低0.8%，反映銷售情況已回復與疫情前相若，全年則下降14.6%，仍較疫前落後。

以品牌劃分，新秀麗主品牌全年收入按年增55.7%至14.44億美元，Tumi增29.1%至6.54億美元，American Tourister增52.6%至5.19億美元，背包品牌Gregory則跌3.4%至6140萬美元。

新秀麗去年於亞洲及歐洲區開設50家新零售店，集團在北美洲、亞洲、歐洲和拉丁美洲4大業務分區均錄增長，亞洲上季收入按年增43.9%，若撇除中國銷售額，分區收入更增68.5%。

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記者：宋佩恩