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【唱高散貨】證監會、廉署再拘捕5名唱高散貨集團骨幹成員　涉「粉哥案」

股市 18:40 2023/03/15

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【微信女】證監會、廉署再拘捕5名唱高散貨集團骨幹成員　涉「粉哥案」

證監會和廉政公署去年11月聯合行動拘捕8人打擊「唱高散貨」集團，當局最新公布，在3月14日及15日再拘捕5名集團骨幹成員，部分有會計師資格及分別於多間香港上市公司擔任高層人員。證監會及廉署在是次聯合行動中搜查多個處所，包括被捕人的辦公室及住所。

證監會形容，該集團極有組織，涉嫌以貪污手法透過多間香港上市公司組成複雜的持股網絡進行「唱高散貨」市場操縱活動，涉及非法收益1.91億元。

證監會與廉署經過深入調查後，懷疑集團亦涉及其他違法行為，包括妨礙司法公正及妨礙證監會調查等。

證監會和廉署特別指出，根據《證券及期貨條例》第382條，任何人無合理辯解而妨礙證監會執行該條例授予的法定職能，即屬刑事罪行。一經定罪，最高刑罰為監禁兩年及罰款100萬元。根據《刑事訴訟程序條例》第101I條，任何人觸犯妨礙司法公正罪行，一經定罪，該人可在法院的酌情決定下，被處以任何刑期的監禁及任何款額的罰款。

料涉「粉哥」葉志輝案件

據市場消息，該集團涉及早年多家細價股「粉塵爆破」大跌相關幕後人士，包括人稱「粉哥」葉志輝。當時消息指，案中一人在執法機構登門搜證期間逃出，並試圖循私人飛機離港，惟最終依然被阻截。

相關文章：

【微信女】證監廉署動員190人搜查50處所拘8人　涉「唱高散貨」集團、有人試圖循私人飛機逃跑不遂

編輯：麥德銘

金融監管機構 港股 廉政公署 證監會
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