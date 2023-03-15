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【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好

科技 20:00 2023/03/15

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疫情促使全球企業加快接受及實行遙距工作模式，當中包括科技巨頭Meta。Meta聯合創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前更揚言，要成為在遙距工作方面最具前瞻性的企業。然而，朱克伯格昨（14日）向員工發出的備忘錄表示，員工到辦公室工作的表現會較好。

【NFT已過氣？】推出不足一年　Meta擬終止IG及FB「數碼收藏品」功能

該備忘錄以「更新Meta年度效率」為題，談及Meta將以數個文化原則，包括「面對面的時間有助於建立關係並完成更多工作」，以及提高組織效率、提升開發人員的生產力和工具、改善分佈式工作等。

朱克伯格指，據內部數據分析表明，最初以面對面身分加入公司的工程師，比一開始就以遙距工作方式加入的工程師表現更好。還建議年輕的工程師，及「處於職業生涯早期」的工程師，每周至少與同事面對面工作三天，以助提升他們的工作表現。

【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入

【Meta改革】回到9年前？　Messenger將重返Facebook App

責任編輯：殷凱怡

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