【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊

ChatGPT成為近期大熱，亦令作為OpenAI重點投資者之一的微軟（Microsoft）坐擁「AI一哥」之位。正當微軟正帶頭向主流提供人工智能（AI）工具時，微軟卻將整個AI道德和社會團隊（ethics and society team）裁走，引起其員工爭議。

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據外媒《Platformer》報道，微軟近期的裁員計畫使約1萬名員工受影響，當中包括整個道德和社會團隊。相關的團隊職責主要是，確保微軟可以負責任地的將AI應用原則，體現在所交付產品的設計中。如幫助設計師預想AI可能帶來的潛在風險，並在產品開發過程中進行討論。

然而，隨藉微軟近期不斷加強與Open AI的合作，有微軟現任及前任員工擔心，裁員令讓微軟再沒有專門的團隊，來確保其AI原則緊密應用於產品設計中。

對此，微軟於聲明中表示：「微軟致力於安全、負責任地開發人工智能產品和體驗，並通過投資優先考慮這一點的人員、流程和合作夥伴關係來實現這一目標。」目前該企仍有一個人工智能辦公室，其任務是製定規則和原則來管理公司的AI計劃。盡管最近裁員，但其對相關的「責任工作」的總體投資仍在增加。

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責任編輯：殷凱怡

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