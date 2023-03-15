【大行報告】瑞信：相機及指紋識別模組收入及毛利率較低 下調丘鈦科技今明兩年盈測14%起

瑞信表示，因相機及指紋識別模組的收入及毛利率均較低，對丘鈦科技（01478）2023及2024年的盈利預測分別下調14%、22%。該行將其 目標價由5.1元下調至4.5元，維持「中性」評級。丘鈦科技周三（15日）收報 4.05元，跌幅6.3%。

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該行表示，早前的行業研究顯示安卓（Android）需求有所改善，料短期內可能帶動安卓供應商的份額增長勢頭。不過因競爭激烈，以及CIS及鏡頭成本下降，可能令毛利率向下，因此對相機模組仍持審慎態度。

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該行亦指出，丘鈦科技去年下半年的淨利潤符合盈警中的預測，收入及毛利率下降被營運開支比率及外匯收益所抵銷。因為對安卓持審慎態度，集團沒有提供2023年智能手機相機及指紋識別模組出貨量指引，但目標是將3200萬像數相機組合提高至35%以上，並將非智能手機相機單元增長50%或更多。

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撰文：鄭昊彤