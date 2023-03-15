  • 21°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【送禮活動】港鐵送贈20萬張機場快綫車票及遊客全日通 另加10萬份高鐵紅包折扣

理財智慧 18:49 2023/03/15

分享：

分享：

港鐵公司（00066）全力支持「你好，香港！」活動，將於3月28日中午12時起透過「香港有禮」旅客獎賞活動，送出10萬張機場快綫車票及10萬張遊客全日通*予訪港旅客，讓疫情後到訪的旅客，感受香港熱情好客的一面。除了送贈本地鐵路車票，港鐵公司亦為高速鐵路乘客提供人民幣30元的紅包折扣，名額10萬份。
 

【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

 

疫情過後，港鐵樂見旅遊業重新啓動，為經濟注入動力，是次提供的奬賞和優惠總值超過2,000萬元，以行動支持，歡迎環球旅客訪港。詳情請瀏覽旅遊發展局有關網頁

【大型招聘】數碼港3月底辦招聘博覽 提供逾1500大型企業科技公司職位 智慧生活範疇職位空缺最多，詳見【下一頁

 

《iMoney》讀者理財調查結果揭曉  港股成增持目標  大家投資前最關注邊個因素? ，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

港鐵公司行政總裁金澤培樂表示：「香港高效率和優質的鐵路服務及公共交通網絡，一向備受訪港旅客稱許。是次送贈本地鐵路車票及提供高速鐵路車票優惠，希望讓疫情後到訪的旅客，在體驗香港精彩愉快的行程時，亦進一步感受香港的禮遇。」
 

【高鐵服務】高鐵即日起重啟長途列車服務 往肇慶東潮汕等廣東省14點，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

*遊客全日通：旅客可於首次車程入閘時間起計算24小時內，無限次乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士 (機場快綫、東鐵綫頭等，以及來往羅湖或落馬洲站除外)

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
金澤培 車票 鐵路 港鐵

上一篇文章

打100蚊釐印入市　寶明苑開放式295萬售

下一篇文章

一個原因令業主無奈減價平售　盈翠半島三房戶1360萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民
【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【券商點睇】2023將是蘋果創新大年 舜宇光學需求待恢復？
【券商點睇】2023將是蘋果創新大年 舜宇光學需求待恢復？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款