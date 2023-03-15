【送禮活動】港鐵送贈20萬張機場快綫車票及遊客全日通 另加10萬份高鐵紅包折扣

港鐵公司（00066）全力支持「你好，香港！」活動，將於3月28日中午12時起透過「香港有禮」旅客獎賞活動，送出10萬張機場快綫車票及10萬張遊客全日通*予訪港旅客，讓疫情後到訪的旅客，感受香港熱情好客的一面。除了送贈本地鐵路車票，港鐵公司亦為高速鐵路乘客提供人民幣30元的紅包折扣，名額10萬份。



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疫情過後，港鐵樂見旅遊業重新啓動，為經濟注入動力，是次提供的奬賞和優惠總值超過2,000萬元，以行動支持，歡迎環球旅客訪港。詳情請瀏覽旅遊發展局有關網頁。

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港鐵公司行政總裁金澤培樂表示：「香港高效率和優質的鐵路服務及公共交通網絡，一向備受訪港旅客稱許。是次送贈本地鐵路車票及提供高速鐵路車票優惠，希望讓疫情後到訪的旅客，在體驗香港精彩愉快的行程時，亦進一步感受香港的禮遇。」



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*遊客全日通：旅客可於首次車程入閘時間起計算24小時內，無限次乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士 (機場快綫、東鐵綫頭等，以及來往羅湖或落馬洲站除外)

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責任編輯：陳詠妍