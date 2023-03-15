【券商點睇】去年下半年盈利抵上半年虧損 中銀航空租賃未來發展信心足

中銀航空租賃（02588） 早前公布業績及派息，中泰國際表示，公司去年下半年盈利向好抵消上半年虧損，全年淨利潤0.2億美元；2022年租賃租金收入略下滑，但訂單簿快速擴增，而租約具備韌性，機隊經營亦具高質量水平。該行 上調對其評級至「買入」， 上調2023及2024年收入預測至22.8及24.3億美元，稅後淨利潤至5.7及6.8億美元，目標價78.28元。 中銀航空租賃周三（15日）收報 61.25元，升幅4.5%。



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該行指，飛機生產供應鏈問題導致飛機延遲交付，將會持續影響公司的資本支出，22年有5架飛機延遲到今年交付，並且預期年內仍會有超預期的延遲交付。不過公司對於未來發展信心充足，而且仍處於持續積極擴表中，公司去年完成兩筆大額窄體飛機招標，包括80架空客A320NEO系列飛機和40架波音737MAX8系列飛機，符合後疫情時代對中大型窄體客機需求量上升的趨勢，預計將持續支撐公司未來的增長空間。

該行亦提到，公司保持強大內在流動性，對外部融資依賴較低，2022年末現金及現金等價物為3.97億美元，由於航空公司盈利及現金流改善，帶動公司收款率從2021年的96.6%上升至100.8%，扣除利息後的經營現金流量創下歷史新高，從2021年的13.17億美元增加14%至15.17億美元。

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此外，年需求端預計是帶動業績修復的關鍵。 根據 國際航空運輸協會 ，今年1月航空客運總量同比增長67%，恢復至19年1月水平的84%；亞洲地區復蘇最為顯著，1月客運量同比增長逾三倍，預計公司基本面有望受益於全球航空業復甦逐步修復，新簽租約收益率及飛機出售收益提升、減值情況大幅改善，淨租賃收益率和ROE具上行空間。

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撰文：鄭昊彤