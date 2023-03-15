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【大行報告】大摩：對美債市場沒有重風險敞口 眾安在綫短期估值回落下更吸引

股樓投資 19:13 2023/03/15

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摩根士丹利表示，眾安在綫（06060）最近回落，令其短期估值更為吸引，而且公司對美國債券市場並不會有重大風險敞口，料其股價於未來60日內將會上升，發生概率為60%至70%。眾安在綫周三（15日）收報22.5元，升幅5.6%。

 

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

 

該行表示，繼續看好公司改善在岸保險業務，及其金融服務擴展至向跨境內地遊客的潛力，並透過ZA銀行應用程式提供24小時虛銀的模式。該行給予其目標價30元及「增持」評級。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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