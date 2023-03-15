【大行報告】大摩：對美債市場沒有重風險敞口 眾安在綫短期估值回落下更吸引

摩根士丹利表示，眾安在綫（06060）最近回落，令其短期估值更為吸引，而且公司對美國債券市場並不會有重大風險敞口，料其股價於未來60日內將會上升，發生概率為60%至70%。眾安在綫周三（15日）收報22.5元，升幅5.6%。

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

該行表示，繼續看好公司改善在岸保險業務，及其金融服務擴展至向跨境內地遊客的潛力，並透過ZA銀行應用程式提供24小時虛銀的模式。該行給予其目標價30元及「增持」評級。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



撰文：鄭昊彤