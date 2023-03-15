【長和系】長建去年多賺3% 毎股派末期息1.83元 股息連續26年增加

長和系公用旗艦長江基建(01038) 公布去年業績。截至2022年12月止全年純利77.4億元，按年升3.1％，集團同時派發毎股末期息1.83元，全年派息共2.53元，按年增1.2％，標誌著集團自上市26年來股息連年增長。期內營業額392.3億元，跌3.6％；基建投資之銷售及利息收入為66.1億元，按年跌6.1％。業績公布前長建收報44元，上升0.4%。

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主要市場表現方面，來自英國業務的溢利貢獻為30.6億元，按年增29％。有關增長主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出於上一個回顧年度入帳，以及於2022年出售Northumbrian Water 的13％權益而錄得一次性收益。惟部分收益因上漲之財務成本及英鎊兌港元疲弱而抵銷。另外，受惠於United Energy, Victoria Power Network和Energy Development 等項目的收益貢獻增長，澳洲業務的溢利貢獻按年增加4％至19.7億元，惟部分業績被澳元兌港元回軟所抵銷。以當地貨幣計算，溢利增長1％。

主席李澤鉅表示，通貨膨脹引發之貨幣波動和財務成本上漲乃周期性事件，並不構成重大的中期及長期問題。通脹往往對利率成本及營運開支帶來短期負面影響。然而，受規管業務具有保障實質准許回報機制，受規管資產價值跟隨實際通脹與時上調，使上升之成本可於其後年份收回。他又表示，長建一直保持理想負債水平。集團只會物色風險評估及定價均合乎特定範圍的新投資項目，進行擴展過程中不會抱有志在必得的心態。

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