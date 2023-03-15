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【異動股】 海信家電調整A股回購方案 回購價上限升至不超過21元 H股大升近7%、A股更漲停

股樓投資 18:17 2023/03/15

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海信家電（00921）公布，調整以集中競價交易方式回購公司A股股份方案，刺激AH股股價急升。H股今早（15日）曾升10.9%報12元，收報11.54元，仍大升6.7%；A股（深﹕000921）升一成並漲停，收報19.69元。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

根據公司調整方案，同意將A股回購價格上限由不超過每股17元（人民幣，下同），調整為不超過每股21元，回購資金總額由不低於9,945萬元且不超過1.989億元，調整為不低於1.2285億元且不超過2.457億元。公司指，此乃鑑於公司近期股價變化，為保障本次回購股份的順利實施，同時有效維護投資者利益，在綜合考慮公司財務狀況、經營情況以及未來盈利能力和發展前景後，公司對本次回購股份方案部分內容進行調整。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升【見下頁

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【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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記者：郭秀慧

 

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