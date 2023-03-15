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【業績｜高息內房】越秀地產去年純利升1成　末期息派0.307港元、特別息派越秀房托基金

股市 18:21 2023/03/15

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【業績｜高息內房】越秀地產去年純利升1成　末期息派0.307港元、特別息派越秀房托基金

國企內房越秀地產 （00123） 公布2022年業績，年內營收724.2億元（人民幣，下同），按年增26.2%；純利39.5億元，按年增10.2%；派末期息每股0.307港元，按年少6.4%；股息共派0.626港元，按年減4.3%，不過，越秀地產另派特別息，每1000股可獲派62股越秀房托基金 （00405）

越秀地產今日績前收報11.08元，升2.4%，單計全年0.626港元股息，越秀地產股息率已達5.6厘，若計及特別息，以越秀房產基金今收報1.9元推算，越秀地產周息率6.7厘。

越秀地產累計合同銷售升8.6%

越秀地產去年累計合同銷售金額約1,250.3億元，按年上升8.6%。此外，越秀地產去年在12個城市新增37幅土地，總建築面積約為695萬平方米，截至12月底，集團總土地儲備約2,845萬平方米。

作為地方國企的越秀地產「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為68.8%、62.7%和2.23倍。

房地產市場築底回升

越秀地產稱，雖然政策的支持力度不斷加大，由於投資者信心和預期尚未恢復，整體的房地產市場仍處在築底回升的階段。

越秀地產提到，公司具融資優勢、信用資質和開發經營能力更加突出，土地投資主要投向一二線城市，城市的佈局更聚焦於大灣區、華東地區、京津冀地區和成渝城市群。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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記者：李哲毅

港股 越秀地產（00123） 越秀房產信託基金（00405）
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