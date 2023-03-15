【業績｜高息內房】越秀地產去年純利升1成　末期息派0.307元、特別息派越秀房托　今年銷售目標1320億人幣（第二版）

▲ 【業績｜高息內房】越秀地產去年純利升1成 末期息派0.307港元、特別息派越秀房托基金

國企內房越秀地產 （00123） 公布2022年業績，年內營收724.2億元（人民幣，下同），按年增26.2%；純利39.5億元，按年增10.2%；派末期息每股0.307港元，按年少6.4%；股息共派0.626港元，按年減4.3%，不過，越秀地產另派特別息，每1000股可獲派62股越秀房托基金 （00405） 。

越秀地產績前收報11.08元，升2.4%，單計全年0.626港元股息，越秀地產股息率已達5.6厘，若計及特別息，以越秀房產基金今收報1.9元推算，越秀地產周息率6.7厘。

問及併購，董事長林昭遠表示，併購是集團獲取土地的其中一個方法，留意到市場機會多，形容集團每周接到的邀約挺多，但坦言併購難度特別大，「我一直在想企業為什麼要賣項目，給你的可能是一個坑，要麼就是留點骨頭」。因此，核心是看項目業態及成本等問題，而且，沒有進入的城市也不考慮。

今年合同銷售目標1320億元

越秀地產去年累計合同銷售金額約1,250.3億元，按年上升8.6%。此外，越秀地產去年在12個城市新增37幅土地，總建築面積約為695萬平方米，截至12月底，集團總土地儲備約2,845萬平方米。

集團今年合同銷售目標為1320億元，可售資源約2400億元。

作為地方國企的越秀地產「三道紅線」保持「綠檔」達標，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為68.8%、62.7%和2.23倍。

房地產市場築底回升

越秀地產稱，雖然政策的支持力度不斷加大，由於投資者信心和預期尚未恢復，整體的房地產市場仍處在築底回升的階段。

越秀地產提到，公司具融資優勢、信用資質和開發經營能力更加突出，土地投資主要投向一二線城市，城市的佈局更聚焦於大灣區、華東地區、京津冀地區和成渝城市群。

管理層表示，大灣區為集團的主戰場，但長三角及北京也為重開拓展區域。他又指，預期今年房地產市場穩中向好，集團將抓緊節點、抓緊機會項目， 並認為拿地的好時機時刻都在。

（第二版加入業績會內容）

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【業績│REITS】越秀房託去年每基金單位分派額跌46.7%至13.06仙 目標與HIBOR掛鈎債務佔比降至40%

【業績│物管股】越秀服務挫6% 去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙 林峰：對併購一直持開放態度（第二版）

記者：李哲毅、袁諾曦