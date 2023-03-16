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【業績｜平保系】平保低開4%　去年純利跌逾17%　末期息1.5元人民幣、全年派息增1.7%

股市 09:30 2023/03/16

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【業績｜平保系】平保去年純利跌逾17%　末期息1.5元人民幣、全年派息增1.7%

平保 （02318） 去年純利837.74億元人民幣（下同），按年跌17.6%，惟用以衡量派息的歸屬於母公司股東的營運利潤1483.7億元，按年增0.3%，集團擬派發去年末期股息每股現金1.5元，按年持平，而全年股息則每股2.42元，按年增1.7%。集團聯席首席執行官陳心穎表示，隨着外部環境回暖及壽險改革成效逐步顯現，已經看到平安壽險新業務價值在今年2月增速同比轉正，並且在3月繼續保持正增長的勢頭；預期今年首季及全年新業務價值可實現正增長。

平保周四（16日）低開4.1%，報50.1元，創去年底低，並蒸發今年升幅。

平保主要業務指標—壽險及健康險業務的新業務價值，去年錄得288.2億元，按年跌24%，較市場預期的297.2億元為低，其中去年第4季度新業務價值50億元，按季跌15.6%。平保指，去年多個地區的代理人展業、培訓等線下活動受限，居民消費能力及意願的階段性減弱，削弱了代理人的銷售機會，也使得增員及留存更具挑戰。在市場環境及需求變化等影響下，公司價值成長承壓。

壽險及健康險業務「短期投資波動」減值拖累淨利潤

去年純利下跌，平保解釋，是受宏觀經濟環境變化及資本市場波動所影響。業績公告顯示，去年壽險及健康險業務的「短期投資波動」錄得減值467.91億元，按年增99.2%，拖累淨利潤表現。

至於營運利潤，平保指，去年國際環境依然錯綜複雜，全球資本市場延續震盪態勢 ；國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的「三重壓力」持續顯現，居民消費恢復仍面臨諸多挑戰，對公司長期人壽健康保障型保險業務仍有一定影響。

相關文章：

【業績｜平保系】金融壹賬通第4季虧損收窄至1.77億人幣　香港虛銀營收增92.9%

編輯：胡學能

港股 中國平安（02318） 派息 新業務價值 人民幣
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