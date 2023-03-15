打100蚊釐印入市　寶明苑開放式295萬售

上月底發表新一份財政預算案，新從價印花稅稅階下，300萬元以下物業釐印費低至100元，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳寶明苑寶松閣(A座)低層11室，實用面積213平方呎開放式單位，業主於日前放盤叫價330萬，即日獲買家出價承接，一口減價35萬元成交，減幅約10%，折合實用面積呎價為13,850元。

魏仕良補充，原業主於2009年9月以約91.3萬元(連補地價)購入物業至今，持貨14年帳面獲利203.7萬元，期間大幅升值逾2.2倍。

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