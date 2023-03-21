瑜一IB期周六開售　首輪盡推現有價單179伙

由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一第IB期，發展商今日再度加推，並上載銷售安排，於周六（25日）推售至今3張價單全數179伙，全批單位折實售價由786.84萬元至3045.29萬元，呎價範圍由21,850元至34,374元，179伙折實平均呎價為27,083元。

發展商今正式公佈價單第3號，除了4伙4房特色戶，盡推所有第IB期67伙單位，涵蓋剩下的標準及特色之2房至3房戶型，包括49伙兩房單位、18伙三房單位，實用面積422至941平方呎。當中，27個單位位於3A座，40個單位位於3B座。扣除最高折扣15%，折實售價由約1,171.81萬至約3,045.29萬元，折實呎價為25,530至34,374元，折實平均呎價為29,318元。

據發展商透露，視乎周六銷情，不排除當晚緊接推出項目IC期單位應市。

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