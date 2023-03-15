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【親子理財】如何教5至6歲小朋友管錢? 應該教佢咩概念?

理財智慧 18:20 2023/03/15

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現今世代成為父母不容易，除了要養育小朋友，亦要教導他們各種的觀念。但小朋友在不同年齡階段需要學習的理財觀都有所不同，只要教得適當，將會影響他們的一生。對於5至6歲小朋友，若教他們投資，由於其思想未成熟到可以處理這些複雜概念，以下是可以教5至6歲小朋友有關理財的知識。 

【政府工略】發展局招聘園境師 月薪6.5萬元起跳 實際工作做啲咩？【見下頁

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  • 讓他們了解「想要」跟「需要」的差別
  • 認識錢幣，學會數錢、看懂產品價格
  • 讓他們了解錢不是無盡的，是需要用時間及腦力賺
  • 不是所有東西都是錢可以到

這些都是一些簡單認識金錢的觀念，作為家庭在他們開始認識錢的觀念後，其實都應該在日常生日中多向小朋友講解這些觀念，讓他們有了基本的想法，未來才能夠更有效理財。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

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撰文 : 陳玉蓮

政府工 職位招聘 概念 財務自由 DJ 經濟

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