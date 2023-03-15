【親子理財】如何教5至6歲小朋友管錢? 應該教佢咩概念?

現今世代成為父母不容易，除了要養育小朋友，亦要教導他們各種的觀念。但小朋友在不同年齡階段需要學習的理財觀都有所不同，只要教得適當，將會影響他們的一生。對於5至6歲小朋友，若教他們投資，由於其思想未成熟到可以處理這些複雜概念，以下是可以教5至6歲小朋友有關理財的知識。

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讓他們了解「想要」跟「需要」的差別

認識錢幣，學會數錢、看懂產品價格

讓他們了解錢不是無盡的，是需要用時間及腦力賺

不是所有東西都是錢可以到

這些都是一些簡單認識金錢的觀念，作為家庭在他們開始認識錢的觀念後，其實都應該在日常生日中多向小朋友講解這些觀念，讓他們有了基本的想法，未來才能夠更有效理財。

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